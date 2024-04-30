Чат-бот Московского метро ответил на 7 млн вопросов

Чат-бот для транспортных запросов, разработанный на платформе искусственного интеллекта группы компаний ЦРТ и названный Александром, получил премию CX World Awards в номинации “Лучший клиентский опыт” среди крупных компаний с более 1 тыс. сотрудников.

Александр доступен онлайн круглосуточно и способен помочь в вопросах о метро, МЦК, МЦД, наземном транспорте, парковках, велосипедах, самокатах и других транспортных темах. Его можно найти в приложениях “Метро Москвы”, “Московский транспорт”, “Парковки России”, а также в Telegram, ВКонтакте и на сайтах метро и Мосгортранса.

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по транспорту, подчеркнул, что цифровые сервисы активно развиваются в соответствии с поручениями мэра Сергея Собянина. Чат-бот Александра стал надежным помощником пассажиров, ответив на почти 7 миллионов вопросов с момента своего запуска в ноябре 2020 года. Работу бота оценило экспертное сообщество, и он получил несколько наград, включая “Хрустальную гарнитуру” и Digital Leaders.

Группа ЦРТ активно внедряет голосовых и текстовых роботов, обрабатывая более 20 миллионов обращений пользователей ежемесячно. Современные технологии, используемые в чат-боте Московского метро, позволяют расширить его функционал и повысить качество обслуживания, подчеркнул генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский.