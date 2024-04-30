 

В Петербурге ищут горожанина, кричавшего «Жизнь ворам» на встрече выпускников филфака СПбГУ

30.04.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы разыскивают выпускника филологического факультета СПбГУ Евгения Лурье, которого подозревают в пропаганде запрещённой организации «АУЕ».

На встрече выпускников он кричал «Жизнь ворам!» и вообще вёл себя в высшей степени разнузданно, что послужило поводом для вызова полиции. Прибывшие стражи порядка предложили подозреваемому сдаться добровольно, но в ответ услышали пожелания смерти, перемежавшиеся нецензурной бранью и сформулированным на жаргоне отказом вступать с ними в дружеские отношения.

– Получив приглашение проследовать в служебный автомобиль для осуществления, так сказать, la procédure, подозреваемый извлёк из внутреннего кармана плаща огнестрельное оружие, снял его с предохранителя и произвёл несколько выстрелов в сторону сотрудников. Воспользовавшись возникшим замешательством, негодяй бросился наутёк и был таков, – рассказал пресс-секретарь райотдела.

Позже выяснилось, что в этом месте проходила встреча выпускников филфака СПбГУ 1999 года. Однокурсники стрелявшего рассказали, что среди них он наиболее успешен – участники встречи в основном трудятся разнорабочими или бездомными, в то время как Евгений Альфредович Лурье вскоре после окончания вуза устроился работать сценаристом криминальных лент и «слишком вжился в профессию».

– Женя, разумеется, никакой не бандит. Но он так долго писал криминальные сценарии, консультировал режиссёров, писателей, что неизбежно вжился в профессию. Слишком вжился, я бы сказал, – поведал журналистам один из приятелей разыскиваемого. – Когда мода на такого рода кино угасла и работы стало меньше, он не растерялся, стал выступать на раутах у криминального элемента, изображая для бандитов уже почивших их соратников – благо, он неплохой актёр и имеет энциклопедические знания о жизнях и судьбах своих клиентов. Получалось очень достоверно. Оттуда у него и пистолет – наградной, от братвы.

Опрошенные полицейскими участники мероприятия пояснили, что филолог попросту «переусердствовал с плодово-ягодным» и в связи с этим повёл себя неадекватно ситуации. Сотрудники, участвовавшие в задержании, проявили понимание и согласились со снятием обвинения насчёт стрельбы, однако за пропаганду запрещённого движения «АУЕ» петербуржцу всё же придётся ответить.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Я родился и живу в Вильнюсе…

01.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Генерал Суровикин на югах

01.05 / В повседневных образах с джинсами или воздушными платьями: с чем носить модные сабо

30.04 / Мнение: Плата за Империю (из Девола)

30.04 / Как одеться, чтобы заставить талию выглядеть стройнее: модные наряды лета и стильные “фишки”

30.04 / Мнение «аналитика»: О так и не взлетевшей теме… Неудобно как-то вышло?

30.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Поджигатели вертолета

30.04 / Мнение: Кто кому должен за сломанную вещь, «принтер с мячом для гольфа» и блокировка приставок для ТВ

30.04 / Мнение: Разворот идиотов на Юг

30.04 / Шикарно и не жарко: самые модные короткие стрижки с челкой на лето

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика