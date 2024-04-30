В Петербурге ищут горожанина, кричавшего «Жизнь ворам» на встрече выпускников филфака СПбГУ

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы разыскивают выпускника филологического факультета СПбГУ Евгения Лурье, которого подозревают в пропаганде запрещённой организации «АУЕ».

На встрече выпускников он кричал «Жизнь ворам!» и вообще вёл себя в высшей степени разнузданно, что послужило поводом для вызова полиции. Прибывшие стражи порядка предложили подозреваемому сдаться добровольно, но в ответ услышали пожелания смерти, перемежавшиеся нецензурной бранью и сформулированным на жаргоне отказом вступать с ними в дружеские отношения.

– Получив приглашение проследовать в служебный автомобиль для осуществления, так сказать, la procédure, подозреваемый извлёк из внутреннего кармана плаща огнестрельное оружие, снял его с предохранителя и произвёл несколько выстрелов в сторону сотрудников. Воспользовавшись возникшим замешательством, негодяй бросился наутёк и был таков, – рассказал пресс-секретарь райотдела.

Позже выяснилось, что в этом месте проходила встреча выпускников филфака СПбГУ 1999 года. Однокурсники стрелявшего рассказали, что среди них он наиболее успешен – участники встречи в основном трудятся разнорабочими или бездомными, в то время как Евгений Альфредович Лурье вскоре после окончания вуза устроился работать сценаристом криминальных лент и «слишком вжился в профессию».

– Женя, разумеется, никакой не бандит. Но он так долго писал криминальные сценарии, консультировал режиссёров, писателей, что неизбежно вжился в профессию. Слишком вжился, я бы сказал, – поведал журналистам один из приятелей разыскиваемого. – Когда мода на такого рода кино угасла и работы стало меньше, он не растерялся, стал выступать на раутах у криминального элемента, изображая для бандитов уже почивших их соратников – благо, он неплохой актёр и имеет энциклопедические знания о жизнях и судьбах своих клиентов. Получалось очень достоверно. Оттуда у него и пистолет – наградной, от братвы.

Опрошенные полицейскими участники мероприятия пояснили, что филолог попросту «переусердствовал с плодово-ягодным» и в связи с этим повёл себя неадекватно ситуации. Сотрудники, участвовавшие в задержании, проявили понимание и согласились со снятием обвинения насчёт стрельбы, однако за пропаганду запрещённого движения «АУЕ» петербуржцу всё же придётся ответить.

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