Победительница «Мисс Россия-2016» Яна Доровольская рассказала об участии в конкурсе

Яна Добровольская, победительница конкурса «Мисс Россия» 2016 года, пояснила о своем опыте участия в престижном соревновании красоты и влиянии победы на ее жизнь в интервью с ведущей Марией Кондратович в подкасте.

Она поделилась, что целиком была сосредоточена на достижении победы и не представляла себе иного исхода. Поражение, по ее словам, могло бы серьезно повлиять на ее психическое состояние и даже вызвать депрессию из-за важности для нее этой победы.

Добровольская признала, что серьезно занималась развитием своих ораторских навыков перед финалом и, несмотря на возражения организаторов, активно использовала автозагар, чтобы выглядеть безупречно.

Она также отметила важность красноречия и умения четко и ясно выражать свои мысли, что, по ее мнению, сыграло ключевую роль в ее победе.

Для Добровольской победа в российском конкурсе стала своего рода «золотым билетом», обеспечив ей уверенность в себе и открыв новые горизонты для самореализации.