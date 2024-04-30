 

На границе Франции и Швейцарии загорелся Большой адронный коллайдер

30.04.2024, 11:33, Разное
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Совместная франко-швейцарская команда пожарных потушила масштабное возгорание, произошедшее на Большом адронном коллайдере (БАК) на площади 2300 м².

Точную причину возгорания выяснить не удалось, но одной из возможных причин в ЦЕРН (Европейский совет ядерных исследований) называют срочную замену персонала БАК – вместо 500 работников из России, уволенных по требованию Еврокомиссии, центр занятости из Женевы прислал аналогичное количество трудовых мигрантов из стран Африки и Азии.

– Минтруда Швейцарии решило, что работа на коллайдере поможет беженцам быстрее социализироваться в европейском обществе. Среди персонала были и досрочно освобождённые лица, ранее осуждённые за терроризм, но мы не думаем, что они причастны к взрыву, хотя в коллайдере осталось много мелких шариков. В конце концов, вряд ли им бы хотелось вновь оказаться в швейцарской тюрьме, – прокомментировала инцидент директор ЦЕРН Фабиола Джианотти.

Она добавила, что центр готов и далее взаимодействовать с европейскими властями в вопросе трудоустройства беженцев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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