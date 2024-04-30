В Индии представлен Vivo Y18e с Helio G85 и дисплеем с 90 Гц

Компания Vivo представила в Индии свой новый смартфон начального уровня Y18e. По информации издания GizmoChina, устройство имеет корпус из поликарбоната размером 163,63 x 75,85 x 8,39 мм и весом 185 граммов. Смартфон оборудован 6,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ (1612 x 720 пикселей) и частотой обновления до 90 Гц.

В верхней части экрана Y18e имеет небольшой вырез в форме буквы “V” для 5-мегапиксельной селфи-камеры с диафрагмой f/2,2. На задней стороне устройства размещается основная камера на 13 мегапикселей с диафрагмой f/2,2 и дополнительный объектив с 0,08-мегапиксельной матрицей и диафрагмой f/3,0.

Внутри смартфона Y18e установлен процессор Helio G85, производительность обеспечивают также 4 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X и 64 ГБ встроенной памяти. Устройство работает на базе FunTouch OS 14, основанной на Android 14.

Смартфон Vivo Y18e питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, поддерживающего зарядку мощностью 15 Вт через порт USB 2.0. Он также оснащен двухдиапазонным Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, FM-радио, портом USB-C и аудиоразъемом 3,5 мм. Кроме того, устройство имеет пыле- и влагозащищенный корпус с IP54.

Цена смартфона пока не оглашена, однако ожидается, что она не превысит $200.