«Остановитесь оба!» – Григорий Явлинский рассказал, как спас девушку от грабителя в подворотне

Основатель партии «Яблоко» и многолетний лидер радикальной оппозиции Григорий Явлинский рассказал на партийном радио о том, как спас женщину, подвергшуюся нападению в переулке.

В тот день Явлинский возвращался с собрания, где обсуждалась дальнейшая тактика последовательной борьбы против диктатуры. Опасаясь преследования со стороны властей, он решил провести ночь на конспиративной квартире. По пути к месту укрытия политик услышал женские крики о помощи и грубую басистую нецензурную брань.

– Я крикнул: «Остановитесь оба!» Злоумышленник был с ножом, однако он узнал меня и бросил оружие. Он признал, что боится нападать на столь весомого политического деятеля, – вспоминает лидер «Яблока». – Но я решил, что так этого не оставлю. Мужчине я разъяснил, что абсолютно недопустимо громко ругаться в общественном месте, равно как и девушке не стоило нарушать порядок своим криком поздней ночью. После разъяснительной беседы они вдвоём обещали мне, что больше такого не повторится.

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