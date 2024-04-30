YouTube не удалил более 60 тысяч противоправных видео по требованию РКН… Пора запрещать

По требованию Роскомнадзора YouTube не удалил более 60 тыс. противоправных видеоматериалов, пишет ТАСС, со ссылкой на информацию, представленную ведомством.

В настоящее время на YouTube осталось 60,7 тыс. противоправных видео. Согласно закону, хостинг должен удалить такой контент в течение суток после получения запроса от РКН, в некоторых случаях – немедленно.

РКН уточнил, что данные видео содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизм и недостоверную информацию, угрожающую общественному порядку или здоровью граждан.

Ранее также сообщалось, что Wikimedia Foundation, владеющая русскоязычной Википедией, не удалила 187 противоправных материалов по требованиям Роскомнадзора.