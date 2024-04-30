YouTube не удалил более 60 тысяч противоправных видео по требованию РКН… Пора запрещать
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По требованию Роскомнадзора YouTube не удалил более 60 тыс. противоправных видеоматериалов, пишет ТАСС, со ссылкой на информацию, представленную ведомством.
В настоящее время на YouTube осталось 60,7 тыс. противоправных видео. Согласно закону, хостинг должен удалить такой контент в течение суток после получения запроса от РКН, в некоторых случаях – немедленно.
РКН уточнил, что данные видео содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизм и недостоверную информацию, угрожающую общественному порядку или здоровью граждан.
Ранее также сообщалось, что Wikimedia Foundation, владеющая русскоязычной Википедией, не удалила 187 противоправных материалов по требованиям Роскомнадзора.
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