 

YouTube не удалил более 60 тысяч противоправных видео по требованию РКН… Пора запрещать

30.04.2024, 8:42, Разное
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По требованию Роскомнадзора YouTube не удалил более 60 тыс. противоправных видеоматериалов, пишет ТАСС, со ссылкой на информацию, представленную ведомством.

В настоящее время на YouTube осталось 60,7 тыс. противоправных видео. Согласно закону, хостинг должен удалить такой контент в течение суток после получения запроса от РКН, в некоторых случаях – немедленно.

РКН уточнил, что данные видео содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизм и недостоверную информацию, угрожающую общественному порядку или здоровью граждан.

Ранее также сообщалось, что Wikimedia Foundation, владеющая русскоязычной Википедией, не удалила 187 противоправных материалов по требованиям Роскомнадзора.


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