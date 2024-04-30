Френч с цветами и перевернутые рисунки: самые модные дизайны на лето для коротких ногтей

Короткие ногти удобны. Они выглядят ухоженно и аккуратно. Они не менее красивы, чем длинные миндалевидные ногти. Многие женщины затрудняются в выборе нейл-арта для коротких ногтевых пластин. Чтобы получить привлекательный маникюр, необязательно делать наращивание. Мы приведем самые модные дизайны на лето для коротких ногтей.

Пастельные с эффектом камня

Пастельные ногти – верный выбор для лета. Разноцветный маникюр никогда не выходит из моды. Маленькие черные точки придают этому дизайну эффект камня.

Перевернутый френч

Если вам нравится минималистичный маникюр, то попробуйте перевернутый френч. В этом дизайне основание ногтя украшено тонкой полулунной линией. Вы можете сделать ее белой или цветной.

Прозрачные с синими цветами

Попробуйте дизайн с маленькими синими цветками на нюдовом фоне. У вас получится романтичный и женственный нейл-арт, который идеально подходит для лета.

С мини-бусинками

Если у вас запланировано торжественное мероприятие, то дополните нюдовый маникюр декором в виде маленьких бусинок, напоминающих жемчуг. Этот дизайн в стиле “тихой роскоши” подходит для особых случаев.

Френч с цветами

Придайте французскому маникюру летний вид. Украсьте кончики синими и белыми цветами или веточками. Вы можете использовать такое оформление для всех ногтей или для нескольких акцентных.

Перевернутый разноцветный дизайн

Боковые линии с наклоном – самый модный вариант перевернутого френча. Чтобы дизайн выглядел еще привлекательнее, используйте свой цвет для каждого ногтя.

Негативное пространство в виде сердечка

Украсьте ногти бледно-розового цвета негативным пространством в форме сердечка. У вас получится утонченный и естественный дизайн.

Натуральный перевернутый френч

Этот дизайн подойдет поклонницам минимализма. Он выглядит просто и безупречно. Создайте нюдовый маникюр, а на пространство около лунки ногтя нанесите белый цвет. Затем покройте ногти топом с глянцевым блеском.

Леопардовый принт

Леопардовый принт выглядит эффектно не только на длинных, но и на коротких ногтях. Он не выходит из моды уже несколько сезонов и останется актуальным летом. Чтобы подчеркнуть этот дизайн, выбирайте одежду красного цвета.

Розовый с красным

Сочетание розовых и красных ногтей выглядит по-летнему. Его любят многие модницы. Используйте яркие оттенки розового и красного, чтобы наслаждаться красочным видом ногтей.

С золотым тиснением

Рельефный золотистый рисунок выглядит очень эффектно на белом, кремовом или молочном фоне. Такой дизайн смотрится оригинально и идеально подходит для вечерних летних мероприятий.