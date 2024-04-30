Рупор кремлевской пропаганды: Во Франции задержали Депардье
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Актёр Жерар Депардье задержан из-за обвинений в сексуальном насилии.
Сейчас актёр находится на допросе в Париже, и в ближайшее время его собираются взять под стражу.
Обвинения выдвинули две девушки, которые утверждают, что в 2014 и 2021 годах на съёмках актёр трогал их. Француз полностью отрицает свою вину.
Теперь будет расплачиваться за осуждение СВО. А у нас мог бы расчитывать на жилплощадь и уклонение от французской налоговой.
Зашел не в ту дверь.
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Источник: Colonel Cassad
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