Рупор кремлевской пропаганды: Во Франции задержали Депардье

Актёр Жерар Депардье задержан из-за обвинений в сексуальном насилии.

Сейчас актёр находится на допросе в Париже, и в ближайшее время его собираются взять под стражу.

Обвинения выдвинули две девушки, которые утверждают, что в 2014 и 2021 годах на съёмках актёр трогал их. Француз полностью отрицает свою вину.

Теперь будет расплачиваться за осуждение СВО. А у нас мог бы расчитывать на жилплощадь и уклонение от французской налоговой.

Зашел не в ту дверь.

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