Скандалы: Людей стало меньше, а налогов платят больше

Демографическая загадка Петербурга

Росстат опубликовал свежие данные о демографическом положении дел в стране. Демографы говорят: «Ситуация неприятная, но не критическая». «Фонтанка» посмотрела, как обстоят дела в Петербурге. Если описывать ситуацию сухими цифрами, с точки зрения смертности и рождаемости дела в городе так себе.

Самый тревожный показатель — число смертей. Всего за два первых месяца года загсы Петербурга выдали 11 591 свидетельство о смерти. Чтобы понимать масштаб — это, конечно, меньше, чем в коронавирусные 2021–2022 гг., но на целых 16 % больше, чем годом ранее. С причинами 1 600 «лишних» смертей придется разбираться отдельно, причины смертности еще не опубликованы — надо ждать. Но стоит отметить, что в среднем по стране рост числа смертей гораздо ниже — 9,9 %.

Если отвлечься от того, что Петербург — второй по величине регион страны, да к тому же с довольно «пожилым» населением (хоть и с хорошей медициной), и посмотреть на абстрактные цифры — число смертей на 100 000 жителей, получится показатель 11,1. И вот рост этого показателя составил очень нехорошие 13,5 %. Хуже — только в 13 регионах, среди которых печальное лидерство у пяти «старых русских губерний»: Вологодской, Тверской, Ивановской, Костромской и Владимирской. У них показатель роста смертности вообще превышает 16 %.

В теории можно было бы сказать, что относительно большая смертность может быть объяснена тем, что в Петербурге в реальности живет людей больше, чем официально зарегистрировано. И реальные смерти, которые невозможно никак скрыть, «размываются» лишь по честно зарегистрированным жителям. Однако аналогичная проблема с «серыми» жителями, очевидно, есть и в Москве. Но там смертность в этом году — 9,1 % и рост — всего на 8,8 %. Так что не похоже, что дело в погрешностях статистики.

В целом, одной из причин (но не основной) высокой смертности в Петербурге в этом году можно было бы назвать очень заметный рост болезней по сравнению с прошлым годом. Так, согласно статистике «Петростата», зимой 2024 года отмечен кратный рост заболеваний гриппом (14,8 тысяч только в январе) и пневмонией (6,9 тысяч). С коронавирусных времен эти болезни перестали считать неопасными, пришло понимание, что для определенной группы риска они могут быть смертельными.

Также стоит разбираться и в том, почему в Петербурге за январь-февраль на 38 % к прошлому году выросло число убийств. По всем остальным видам преступлений — за исключением двух пунктов — в городе заметное снижение. А эти два исключения — мошенничества, которые подскочили сразу на 23 % (3 200 случаев), и, по непонятной причине, — хулиганства.

Из хороших новостей — пусть очень небольшой (+5%), но все же рост числа новорожденных петербуржцев. За два месяца в городе родилось 7 593 младенца — это те, которые были зарегистрированы в городских загсах. Стоит отметить, что в январе и феврале — как правило, рождается меньше всего юных горожан. Пик приходится на конец лета, так что судить о том, как в целом сложится ситуация с рождаемостью в 2024 году, еще очень рано.

В прошлом году в Петербурге наблюдалась очень неприятная картина. Показатель числа смертей детей до года внезапно оказался выше, чем в Москве, в которой младенцев рождается — на минутку — в 2,5 раза больше. Так вот в столице в 2023 году за первые два месяца 40 детей умерло, не дожив до года, а в Петербурге — 43. В нынешнем году Москва все же обошла по этому грустному показателю Петербург (38 детей против 36), но пропорции все же остаются: 4,5 смертей на каждую тысячу родившихся против 3,0 в столице.

А вот с чем по-настоящему беда в Петербурге, так это с браками. Они катастрофическим образом распадаются. Начало 2024 года показало, что на каждые 10 свадеб пришлось 9,5 разводов. Еще два года назад было 6,2, а теперь вот браков и разводов в городе почти поровну.

В целом стоит отметить, что колоссальный вал разводов и очень заметное сокращение числа браков наблюдается и в целом по стране. В этом году дошло до того, что на 10 браков пришлось 12 разводов. Опираясь на эти цифры, можно с уверенностью сказать, что усилия государства по сохранению института семьи и обереганию его традиционных ценностей, мягко говоря, не столь эффективны, как хотелось бы видеть.

Так что на общем фоне Петербург выглядит еще не так плохо в свете «брачности» и «разводимости», как говорят демографы. Да, семейственность в городе падает, но все же не так стремительно, как, например, на Кавказе. Лидером по разводам остается еще с прошлого года Чечня, где на 10 свадеб приходится 37,4 расставаний (по крайней мере, на бумаге). А вообще количество регионов, где браков больше, чем разводов, по всей стране всего пять, так что Петербург — в очень хорошей компании. Лучше всех с «брачностью» дела обстоят в Москве — 8,8 разводов на 10 браков. Кроме нее и Петербурга, в «семейном клубе» Магадан, Мурманск и Татарстан.

Ну а чтобы закончить рассказ о положении дел в Петербурге глазами Росстата на оптимистичной ноте, надо заходить в раздел «Зарплаты».

По итогам февраля номинальная начисленная зарплата в городе составила рекордные 104 870 рублей. Это сразу на 16,4 % больше, чем в феврале 2023 года. Есть нюанс — инфляция. Часть номинального роста она, разумеется, «съела». «Петростат» все учел, очистил номинальный рост от индекса потребительских цен и вывел итоговую, относительно честную цифру роста доходов петербуржцев с учетом покупательской способности денег. И результат все равно получился очень даже неплохой — плюс 8,6 %. Условно говоря, настолько больше товаров из потребительской корзины горожане могут себе теперь позволить ежемесячно. Не все, конечно, а в среднем.

И вот рассмотреть это «не все» — тоже будет интересно. Больше всех ростом номинальной зарплаты в Петербурге могут похвастаться даже не айтишники, не строители и не нефтяники, а работники воздушного и космического транспорта. У них зарплаты выросли сразу на 31,2 % до внушительных 170 тысяч. Насколько велика в городе страта стюардесс, пилотов и космонавтов, Росстат нам дает возможность точно сказать только по итогам 2022 года — 6 649 человек, более свежей статистики нет, но вряд ли сейчас их намного больше. Есть теория, что зарплаты в этой отрасли выросли за счет интереса к теме БПЛА, но подтверждений этому пока нет.

А вот кого у нас в Петербурге действительно много, так это связистов и айтишников. По последним данным госстатистики ЕМИСС — 126,9 тысяч человек. У них зимой этого года зарплаты год к году подскочили на 27,6 % до 194 тысяч рублей. Чуть поменьше рост — у строителей, 23,7 %, но там средняя зарплата все же сильно скромнее за счет большой доли низкоквалифицированных рабочих — 86,8 тысяч. Ну а больше всех традиционно зарабатывают газовщики и нефтяники — 461 тысячу в месяц (это в среднем), правда, в этом году зарплаты им подняли совсем чуть-чуть, особенно с учетом инфляции — на 8,7 %.

Единственные, у кого в городе упали зарплаты за год, — это работники почтовых и курьерских служб. Правда, судя по отмечаемой в статистике их численности — всего около 13 тысяч человек и средней зарплате в 44 тысячи рублей, речь не о тех курьерах, которые доставляют еду и покупки, а все же об обычных почтальонах. Как их начальству удалось снизить зарплаты еще на 7,3 % к уровню прошлого года — загадка.

Все это наблюдать интереснее всего, держа в уме данные о сборе налогов в Петербурге. В силу разных причин, в первую очередь административного характера, налоговой удалось к 1 марта собрать более 69 млрд рублей налога на доходы физических лиц. Стоит напомнить, это крупнейшая статья доходов городской казны, заметно больше, чем, например, налог с прибыли организаций. Так вот, год назад — из-за, еще раз отметим, разницы в налоговом администрировании, с горожан на 1 марта было собрано лишь немногим больше 12 миллиардов.

В целом петербуржцы сдали в 2023 году в бюджет Петербурга почти 440 млрд рублей налогов на свои доходы (и еще больше 6 миллиардов — на свое имущество). В этом году от горожан чиновники ждут 460 млрд рублей НДФЛ и также около 6 млрд рублей налогов на имущество. Возвращаясь к началу статьи, можно вспомнить, что делать это придется куда меньшему числу горожан, чем год назад.

Денис Лебедев

Оригинал материала: “Фонтанка.ру”