Скандалы: Обыски, допросы, конфискация денег

Как в Молдавии встретили вернувшихся из Москвы оппозиционеров

В Молдавии продолжаются действия против участников съезда оппозиции в Москве. У некоторых провели обыски, генпрокуратура подозревает их в госизмене. Ранее оппозиция сообщила, что вернувшихся со съезда несколько часов допрашивали на границе и отбирали у них деньги. На съезде, организованном осужденным в Молдавии олигархом Иланом Шором, оппозиция объявила о создании блока «Победа». В правящей партии республики участников встречи назвали предателями нации.

Участники съезда молдавской оппозиции в Москве столкнулись с обысками на родине, заявила ТАСС депутат парламента республики Марина Таубер.

«Мы узнали, что у некоторых наших представителей прошли обыски. Сейчас общаемся с адвокатами и узнаем детали. Это люди, которые вернулись из России», — сообщила она.

В частности, с обысками пришли в офисы команды Илана Шора — пророссийского олигарха, бывшего мужа певицы Жасмин, создавшего в Молдавии партию своего имени. Ее запретили, а сам Шор на родине заочно осужден на 15 лет за отмывание денег и скрывается за границей. Известен резкими высказываниями о молдавских властях, которые называл «режимом психопатов» и ГУЛАГом.

Приехавших с московской встречи несколько часов допрашивали на молдавской границе и «запугивали», передала пресс-служба оппозиционного блока «Победа». У некоторых конфисковали «последние деньги», якобы, чтобы политики не смогли доехать до дома. В «Победе» отметили, что на съезде было много пожилых, к которым отнеслись так же строго.

«Их оставили без воды, им угрожали, у них забирали последние деньги <…> Многим пришлось вызывать скорую, не каждый сможет выдержать такой прессинг», — указала пресс-служба оппозиции.

Блок призвал к реакции международное общество, выразив мнение, что в правительстве Молдавии «засели преступники».

«Признаки госизмены»

Молдавская полиция в ответ на обвинения оппозиционеров обвинила их в попытках дестабилизировать обстановку в республике.

«Информация об их намерении дестабилизировать ситуацию в стране и других аспектах, связанных с безопасностью, у нас есть. Об этом сообщала и служба информации и безопасности республики», — сказал глава генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернауцану.

Генпрокуратура Молдавии рассматривает московский съезд как возможную госизмену, уточнил исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну. Он подчеркнул, что за всем стоит «преступная группировка Шор».

«Данная акция (съезд в Москве. — «Газета.Ru») имеет тенденцию угрожать безопасности государства <…> Хочу вас заверить, что прокуратура, следственные органы и органы госбезопасности следят за всеми действиям, которые происходят с участием наших политиков в Москве, и в свое время каждое будет квалифицировано. Рассматривается и криминальная составляющая измены родине, — пообещал генпрокурор Молдавии.

«Пути назад нет»: зачем Шор собрался с оппозицией в Москве

Съезд молдавских оппозиционных депутатов, выступающих за вступление страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и развитие отношений с Россией, прошел в одной из московских гостиниц 21 апреля. По словам депутата Таубер, российская столица была выбрана местом проведения, так как в РФ противники власти в Молдавии могут свободно «высказать свое мнение». Перед участниками выступили российские певцы Филипп Киркоров и Николай Басков.

«Все было организовано так, чтобы не пойти назад. Шор прилетел в Москву, все слетелись к нему, мероприятие было помпезным. У них явно серьезные намерения», — заявила доктор политических наук Анжела Колацки молдавскому изданию NewsMaker.

На встрече партии «Шор» и «Шанс» , «Возрождение» , а также малоизвестные партии «Сила альтернативы и соглашения Молдовы» и «Виктория» решили создать блок «Победа-Виктория». Он выступит единым фронтом во время осенних выборов президента в Молдавии и будет препятствовать будущему референдуму о вступлении республики в ЕС.

«Скорее всего, этот блок из них [президентских выборов] исключат. Лучше, чтобы эти партии участвовали по отдельности. Разве что они как раз и хотят исключения, чтобы радикализировать своего избирателя», — предположил политический эксперт Андрей Курэрару.

Исполнительным секретарем нового блока стала глава Гагаузии Евгения Гуцул, которая недавно встречалась в Москве с российским президентом Владимиром Путиным. Депутата Таубер назначили секретарем исполкома.

«Вся страна видела предателей нации в Москве. Думаю, можно ясно сказать, что в Москве был создан организованный преступный блок «Виктория-Победа». Они создались рядом с Кремлем, чтобы было понятно, на кого они работают и кого обслуживают», — прокомментировал председатель правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» Андрей Спыну.

После съезда оппозиционеры прилетели в Кишинев, где их под разными предлогами не выпускали из аэропорта. Людям не выдавали багаж, охрана не пропускала, ссылаясь на технические проблемы и приказ. Шор заявил, что политиков держат в аэропорту «по беспределу».

Лидера партии «Возрождение» Наталью Параску после возвращения из России допросила Служба информации безопасности (СИБ).

«Мне пригрозили уголовной ответственностью за то, что я езжу в Российскую Федерацию, периодически встречаюсь с официальными лицами. А, по мнению молдавских властей, Российская Федерация является страной-агрессором. Мне намекнули на предательство родины и спросили, осознаю ли я последствия», — пересказала Параску.

Анна Громова

Оригинал материала: “Газета.Ru”