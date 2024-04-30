Скандалы: Залужного будут готовить в президенты МИ-6

Квартира в Лондоне куплена

На Украине в ближайшее время может произойти развязка ситуации с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, который, по слухам, по личному указанию Владимира Зеленского находится под домашним арестом и усиленной охраной. Накануне стало известно, что Залужный всё-таки получил от Лондона так называемый агреман — политическое одобрение на работу в стране, а значит, может отправиться на Туманный Альбион уже в ближайшее время.

О том, что назначение Залужного послом одобрили в Англии, сообщил советник президента Украины Михаил Подоляк.

“По моим сведениям, все уже официально подтверждено, он будет послом, имеется в виду агреман и протокольные процедуры Министерства иностранных дел. Думаю, дело недель, нужно согласовать некоторые логистические моменты”, — заявил Подоляк в эфире украинского телеканала. Почти одновременно с этим в интернете появились новости о том, что супруга бывшего главкома купила в Лондоне дом почти за 3 млн фунтов — договор купли-продажи подписали 18 апреля.

Ранее также сообщалось, что Залужный якобы серьёзно ограничен в передвижении и подвергается давлению, цель которого — вынудить военного принять новую должность, тем самым не дав ему возможности составить конкуренцию теряющему легитимность Зеленскому. По другой версии, Залужный использовался как элемент давления Западом на украинского президента, который должен был “протолкнуть” непопулярный среди украинского населения законопроект об ужесточении мобилизации. Зеленский выполнил все условия и получил пакет финансовой и технической помощи, а Залужный получил одобрение на работу послом в Великобритании. В марте глава МИД Украины Дмитрий Кулеба положительно оценил кандидатуру Залужного, назвав его потенциально сильным послом и дипломированным магистром.

О том, миновала ли опасность отставки для Зеленского и как сложится дальнейшая карьера бывшего главкома, “Московскому комсомольцу” рассказал украинский политолог, член общественной организации «Другая Украина» Денис Жарких.

“Во-первых, у Зеленского выиграет любой политик, который пойдёт на выборы, и это будет не только Залужный, — считает Жарких, — Зеленский может проиграть, например, псу Патрону, котику Мурчику или уборщице тёте Шуре. Поэтому если он действительно держал Залужного или кого-то ещё, то это не поможет. Когда Залужного загоняют в Лондон, то его приближают к той же МИ-6, а это ещё большая опасность для Зеленского. Во-вторых, Запад начинает игру по-крупному, но вопрос в том, что они выиграют, потому что людей брать неоткуда. Кого-то они ещё наловят, но эти люди немотивированные и воевать не будут. Мне кажется, что закон о мобилизации — это большая глупость, Запад ещё больше втянется в военные действия и не выиграет от этой ситуации, как и Зеленский”.

— Какова дальнейшая роль Залужного?

— С Залужным могут произойти две вещи. Он либо никак не будет использован, либо вернётся из Лондона и начнёт политическую карьеру. Думаю, что его ещё используют (не зря же тянут в Лондон), но вопрос в том, как именно — Запад, видимо, ещё хочет поиграть в контрнаступление и какие-то другие игры. Но это вряд ли закончится чем-то серьёзным и тогда нужно будет как-то выходить на переговоры с Россией, а для этого будут нужны новые лица. Видимо, для этого и готовят Залужного, а Зеленского в этом случае точно уберут.

— Кто из украинских политиков может сделать ставку на Залужного?

— Известно, что на Залужного пыталась поставить команда Петра Порошенко, вплоть до того, что были распределены все должности. Залужный должен был быть президентом, а Порошенко премьером, но потом была проведена деолигархизация и ситуация для олигархов изменилась.

— Порошенко может использовать Залужного как посла для лоббирования своих интересов в Великобритании?

— Скорее его будет использовать Британия. Порошенко ведь тоже «лузер»: какие-то деньги у него есть, но силы он не имеет.

Владимир Михайлов

Оригинал материала: “Московский комсомолец”