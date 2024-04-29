Рупор кремлевской пропаганды: Катынское дело. Выстрел в Россию

Телеканал "Звезда" поднимает вопрос о фальсификации Катыньского дела. Правда пробивает себе дорогу.

Катынское дело. Выстрел в Россию

Как провокация, разработанная в абвере и реализованная Йозефом Геббельсом, стала катализатором разрушения СССР

Бомба, заложенная Геббельсом

ФСБ России опубликовала архивные документы, подтверждающие, что массовую казнь польских офицеров в Смоленской области организовало гитлеровское гестапо, а совсем не сталинское НКВД, как это утверждалось в годы «перестройки». Среди рассекреченных материалов есть справки военной контрразведки СМЕРШ, протоколы допросов служивших у немцев поляков и показания бывшего эсэсовца Арно Дюре, участвовавшего в захоронении расстрелянных поляков.

По словам последнего, в сентябре 1941 года он был отправлен в штрафную роту рыть могилы для массовых захоронений в Катынском лесу. Части СС привозили туда тела убитых и сбрасывали в ров глубиной 15-20 метров. По его оценкам, они закопали там до 20 тысяч тел. Позже, в 1943 году, когда Арно приехал в отпуск, то увидел в газетах фотоснимок рва, под которым было написано, что это сделали русские.

«Я сказал матери, что это сделали не русские, а немцы, но мать не поверила», – вспоминал Дюре. По его словам, он больше никому об этом не рассказывал, потому что дал подписку о неразглашении.

Другой военнопленный, Эдуард Потканский, в ходе допроса признал, что в Катынском лесу немцы расстреляли много польских офицеров с целью провокации против советской власти. В июне 1943 года нацисты показали их рабочему батальону могилы, рядом с которыми лежали личные вещи, деньги и документы убитых. Однако они были в таком виде, «в каком не могли сохраниться в земле с 1939 года», когда сотрудники НКВД якобы проводили расстрел.

Гриф секретности с этих и других архивных материалов ФСБ сняла накануне Дня памяти жертв Катыни, который отмечают в Польше ежегодно 13 апреля, хотя массовая казнь пленных поляков, как было установлено комиссией Николая Бурденко, произошла осенью 1941-го. Однако мемориальной датой Варшава почему-то выбрала тот самый день, когда в 1943 году Берлин объявил о «зверском преступлении большевиков», якобы расстрелявших 20 тысяч польских офицеров в Катынском лесу. Через несколько дней после того, как газеты антигитлеровской коалиции опубликовали ошеломляющую новость, Йозеф Геббельс в личном дневнике записал: «Катынское дело становится колоссальной политической бомбой, которая в определённых условиях вызовет ещё не одну взрывную волну».

Слова главного пропагандиста нацистской Германии оказались пророческими. Спустя полвека после Нюрнбергского трибунала, осудившего нацистов за расстрел поляков, «взрывная волна» снова накрыла Европу. А глава СССР Михаил Горбачёв возложил вину за преступление на Сталина и НКВД. Во время визита в Москву Войцеха Ярузельского 13 апреля 1990 года он передал ему копии «расстрельных списков» с именами польских офицеров, якобы казнённых в Катынском лесу. Хотя на самом деле это были этапные списки пленных поляков, отправленных по лагерям НКВД.

В тот же день агентство ТАСС, «выразив глубокое сожаление», признало ответственность СССР за Катынь, тем самым ниспровергнув приговор Международного военного трибунала. По данному факту Генеральной прокуратурой будет возбуждено уголовное дело, которое потом прекратят за смертью виновных. Однако Варшава с подачи Горбачёва уже поверила, что расстрел поляков – дело рук сталинского НКВД. Именно с этого начнётся распад стран Варшавского блока, а затем и всей социалистической системы.

Президент Борис Ельцин пойдёт ещё дальше – передаст польской стороне уже не копии, а подлинные списки «пакета №1» в качестве доказательства вины России в катынском расстреле. Глава государства решится на этот шаг, несмотря на то, что послушный ему Конституционный суд так и не смог установить подлинность архивных материалов. Но Ельцина это мало волновало – ему понадобился инструмент, с помощью которого можно было дискредитировать КПСС. «Катынское дело» как нельзя лучше подходило для этой цели.



Вид с воздуха на место эксгумации с рядами тел польских офицеров, лежащих на земле возле братских могил (съёмка нацистских операторов).

Именно эти якобы подлинные документы были предъявлены в 2009 году в Европейский суд по правам человека как основное доказательство вины России в «Катынском деле». Родственники 12 расстрелянных польских офицеров рассчитывали на огромные материальные компенсации. Иск на сумму размером в 100 миллиардов долларов собиралась предъявить и Польша. Но случилось невероятное: 18 июня 2012 года Страсбургский суд принял решение, что наша страна не несёт ответственности за расстрел поляков в Катыни, а «документы», представленные в качестве доказательства вины, являются фальшивкой. Правда, Россия к тому времени уже поспешила извиниться в том, чего не совершала.

Итак, в чём же суть «Катынского дела»? Когда и кем оно было сфабриковано? И самое главное – для чего?

Улики, не поддающиеся уничтожению

Как известно, в 1939 году, после нападения вермахта на Польшу и бегства её правительства в Румынию, СССР ввёл войска, чтобы взять под защиту население Западной Белоруссии и Западной Украины. При этом более 150 тысяч польских военнослужащих, не оказывая сопротивления, сдались в плен. Из них 42 тысячи вернулись на территорию, оккупированную немцами, а ещё 42 тысячи были освобождены на территории, занятой Красной армией (РККА). Остальных интернировали в трёх лагерях западнее Смоленска. С началом войны НКВД пыталось организовать эвакуацию пленных поляков, но вывезти удалось только 3 тысячи, остальные изъявили желание остаться в лагерях, ожидая немцев и надеясь, что те вернут их домой.

Однако части СС, чтобы обезопасить тыл на оккупированной территории, осенью 1941 года казнили всех поляков. Большая часть была убита в Козьих Горах, которые потом станут называть Катынью. Расстрел производился без маскировки под «почерк НКВД», с использованием пистолетов германского производства. Если бы немцы знали, что позже потребуется переложить вину на советских чекистов, то, вероятно, расстреливали бы из русских наганов и мосинских трёхлинеек. Но такой задачи никто не ставил.

Весной 1943 года, после Сталинградской битвы, западные государства стали понимать, что дни Третьего рейха сочтены, и начали готовиться к открытию второго фронта в Европе. Нацистам требовалось срочно расколоть ряды антигитлеровской коалиции, и тогда они вспомнили про массовое захоронение под Смоленском.

Так в абвере появился план катынской провокации, участвовать в котором должны были не только «мёртвые», но и «живые» поляки. То есть те, что уже были расстреляны, и те, кому эти останки требовалось продемонстрировать. Раздуть международный скандал должно было польское правительство в изгнании, пригретое англичанами в Лондоне.



Д-р Герхард Бухт, профессор судебной медицины и криминологии в Университете Бреслау, изучает тела погребённых.

Дабы придать больший масштаб «преступлению большевиков», в Берлине решили увеличить число жертв в месте, куда должны были приехать представители Польского Красного Креста. Немцы вскрыли могилы в Козьих Горах и свезли туда останки из других захоронений, тщательно проверяя тела и изымая документы с датами после апреля-мая 1940 года. Для пущей убедительности трупам подкладывали бумаги с «нужными» датами, но здесь гестапо совершило оплошность, поскольку многие хозяева документов впоследствии оказались живы: Ремигиуш Бежанек, Францишек Бирнацкий и другие.

Однако проверить все останки нацисты не успели – уже приехала комиссия Польского Красного Креста, и «неподготовленные» к осмотру тела перенесли в отдельный ров, к которому не подпускали экспертов. Впрочем, необходимости сторожить его не было – Международная комиссия и так работала под немецким контролем и даже не вела своего списка опознанных тел.

Но даже такая послушная комиссия не смогла пройти мимо обнаруженных в могилах гильз с немецкой маркировкой. Чтобы объяснить это, нацисты заявили, что НКВД расстреливал поляков из германских пистолетов патронами, поставленными в СССР ещё в 1920-е годы. Спрашивается, зачем чекистам применять боеприпасы с давно истекшим сроком хранения, который обычно не превышает пяти лет? Ведь патроны неизбежно давали бы осечку. Кроме того, нацисты так и не предоставили документов, подтверждающих поставки в Россию пистолетов «Вальтер» калибра 7,65 мм.

Кстати, спустя полвека в ходе собственных раскопок 1994-1995 гг. в Козьих Горах польские эксперты обнаружили 79 стальных гильз с выбитой на них датой «41», которые никак не могли использоваться в апреле 1940 года.

Что касается других улик, то они потом исчезли. С конца марта по начало июня 1943 года, после эксгумации останков 4243 польских офицеров, были установлены имена 2730 из них. Найденные на трупах документы и предметы немцы передали в Институт судебной медицины в Кракове, откуда их вывезли в Германию, где они, по слухам, вскоре сгорели при бомбардировке. Кому принадлежали эти документы, установить уже невозможно. Концы спрятаны.

Казнь с немецким почерком

Москва решительно отвергала обвинения Берлина, и как только Красная армия освободила Смоленщину, в Катынь была отправлена комиссия судмедэкспертов во главе с Николаем Бурденко. После эксгумации останков она тщательно исследовала всё, что можно было собрать на месте массовой казни. Тогда в одежде некоторых тел были обнаружены квитанции и расписки, датируемые июнем – августом 1941 года, что никак не укладывалось в схему Геббельса. На основании полученных данных комиссия смогла разоблачить провокацию абвера и пришла к выводу, что массовая казнь в Катынском лесу была устроена нацистами после оккупации Смоленской области.



Кадр из советского документального фильма «К вопросу о Катыни» – черепа расстрелянных польских военнопленных, 1943 г.

Примечательно, что местные жители, чьи свидетельства приводились немцами для обвинения советского режима, отказались от своих показаний, когда их опрашивала комиссия Бурденко. Отказалась от своих показаний и часть международных экспертов, которых немцы привозили на место захоронения. В частности, патологоанатом Марко Марков не подписал германский протокол, поскольку считал, что предъявленные для осмотра останки пролежали в земле не три года, а явно меньше. К слову, Марков оставил подробные воспоминания об этой страшной истории, в которых он выразил сомнение в германской версии событий.

Следует подчеркнуть, что материалы комиссии Бурденко были представлены международному трибуналу в Нюрнберге, возложившему ответственность за это злодеяние на гитлеровский режим. Однако пройдёт совсем немного лет, бывшие союзники станут непримиримыми врагами, наступит период холодной войны. Страны Запада отряхнут архивную пыль с «Катынского дела», и нацистская версия снова станет главным идеологическим инструментом антисоветской пропаганды. Задача врагов России состояла в том, чтобы развалить Советский Союз, но сначала им требовалось дискредитировать КПСС. И план Геббельса оказался очень кстати.

Архивные фальшивки?

Пропагандистская кампания в пользу версии о виновности СССР в «Катынском деле», развернувшаяся в начале 1990-х, была основана на архивных материалах, которые позже были признаны поддельными. Важнейшим документом, якобы подтверждавшим факт расстрела пленных поляков сотрудниками НКВД, считается «записка» председателя КГБ СССР Александра Шелепина от 3 марта 1959 года, адресованная первому секретарю ЦК КПСС Хрущёву. В ней сообщалось, что 21 857 офицеров, жандармов «и т.п. лиц бывшей буржуазной Польши» были расстреляны на основании решения Политбюро ЦК КПСС от 5 марта 1940 года. Однако стоит отметить, что в 1940 году партия называлась по-другому – ВКП(б). Странно, что до сих пор никто из историков не обратил внимания на эту ошибку, которая, как шило из мешка, торчит наружу.



Записка Александра Шелепина. Рукопись. РГАСПИ. Ф.17. Оп.166. Д.621. Л.138.



Записка Александра Шелепина. Рукопись. РГАСПИ. Ф.17. Оп.166. Д.621. Л.139.

Как появился этот архивный документ? Предполагается, что возглавив КГБ, Шелепин получил допуск к учётным делам на пленных поляков и пришёл к выводу, что будет целесообразно «уничтожить документы на всех лиц, расстрелянных в 1940 году по названной операции». Возможно, именно отсюда и возникли потом пресловутые «расстрельные списки» польских офицеров в Катыни, которые в 1990 году подсунули Михаилу Горбачёву для «жеста доброй воли» в сторону Польши. Впоследствии сын Лаврентия Берии напишет:

«Во время официального визита Ярузельского в Москву Горбачёв передал ему лишь копии найденных в советских архивах списков военнопленных и интернированных НКВД СССР, где значатся фамилии польских граждан, находившихся в 1939 – 1940 годах в Козельском, Осташковском и Старобельском лагерях НКВД. Ни в одном из этих документов речи об участии НКВД в расстреле военнопленных не идёт».

Речь о казни поляков шла в другом документе из «пакета №1» – 4-страничном письме Берии от 5 марта 1940 года, адресованном Сталину, где нарком внутренних дел СССР предлагал дела польских граждан, содержащихся в лагерях НКВД, «рассмотреть в особом порядке, с применением к ним высшей меры наказания – расстрела».



Страница из письма наркома внутренних дел СССР от 5 марта 1940 года, где Л. Берия предлагает «рассмотреть в особом порядке» дела пленных поляков. РГАСПИ. Ф.17. Оп.166. Д.621. Л.130-133.

По словам известного историка Юрия Жукова, когда он в начале 1990-х обратился в архив Президента РФ за этим документом, ему предоставили ксерокопию записки Берии на одной странице. Резолюция в левом верхнем углу, как объяснил историк, была закрыта при копировании.

«Я полагаю, она отвергала предложение наркома о расстреле, – рассказывал автору Жуков. – Иначе бы её не стали прятать. Им нужно было обвинить всех и вся в нашем прошлом. Поэтому все мои попытки получить оригинал документа были отвергнуты – государственная тайна».



Первая страница «письма» наркома внутренних дел СССР Л. Берии от 5 марта 1940 года. РГАСПИ. Ф.17. Оп.166. Д.621. Л.130-133.

Сегодня цветной скан этой записки, известной как «письмо Берии №794/Б от 5 марта 1940 года», гуляет по интернету, причём все её 4 страницы отпечатаны на машинках с разным шрифтом. Историки отмечают, что это первый признак подделки, когда пытаются добавить или изменить какие-либо фразы в тексте.

На титульной странице размашистые подписи Сталина, Ворошилова, Молотова и Микояна, поддержавших предложение Берии о расстреле пленных поляков. Причём все они выполнены левой рукой и карандашом одного цвета. Это та самая резолюция членов Политбюро ВКП(б), которая должна была стать доказательством вины сталинского режима в катынской трагедии. Именно это «письмо» вместе с другими архивными материалами из «пакета №1» Борис Ельцин предъявил Конституционному суду РСФСР, где рассматривалось инициированное им «дело КПСС», однако покладистый Конституционный суд почему-то отказался признать их подлинными документами.

«Группа Яковлева»

В 2010 году депутату Госдумы Виктору Илюхину и экспертам-исследователям Сергею Стрыгину и Владиславу Шведу стало известно, как готовилась фальсификация упомянутого «письма Берии», где предлагалось расстрелять более 25 тысяч польских военнопленных. Илюхин на пленарном заседании парламента обнародовал информацию, что в начале 1990-х годов была якобы организована группа специалистов по подделке архивных документов, которую возглавлял член Политбюро ЦК КПСС Александр Яковлев.



Комиссия академика Николая Бурденко работает на эксгумации могил в Катыни, декабрь 1943 г.

«В 1943 году Геббельс, пытаясь разрушить антигитлеровскую коалицию и поссорить СССР с США, распространил ложь о том, что Сталин и Берия приказали расстрелять 10 тысяч польских офицеров, – заявил Илюхин. – Эту ложь поддержало польское правительство в эмиграции, которое больше всего руководствовалось чувством злобы на Советский Союз за разгром польской армии в Западной Белоруссии и на Украине и присоединение этих территорий к СССР. Небезызвестный Александр Яковлев фактически ратовал за такую компрометацию СССР, чтобы от нашей страны отвернулся весь мир. После этого состоялась величайшая подтасовка и фальсификация архивных документов ЦК КПСС».

«Группа Яковлева» работала в структуре службы безопасности российского президента Бориса Ельцина, размещаясь в посёлке Нагорное Московской области до 1996 года, а потом была перебазирована в другой населённый пункт – Заречье. Оттуда, по словам Илюхина, в архивы были вброшены сотни, если не тысячи фальшивых документов, и ещё столько же было сфальсифицировано путём внесения в них искажённых сведений и подделки подписей.

Один из участников этой группы передал Илюхину образцы бланков, печатей, штампов и штемпелей фальсификаторов, которые депутат продемонстрировал, выступив с видеообращением, однако официальные СМИ его проигнорировали. Виктор Илюхин инициировал парламентскую проверку архивных документов, но довести до конца начатую работу, как это всегда бывает в таких случаях, ему помешала смерть от сердечного приступа.

Примечательно, что в 2004 году Главная военная прокуратура России подтвердила, что «тройка НКВД» вынесла смертные приговоры 14 542 польским военнопленным, однако достоверно была установлена смерть только 1803 человек. А куда, в таком случае, подевались остальные?



Копии материалов уголовного дела о расстреле польских граждан в Катыни, переданные Генпрокуратурой России польской стороне в 2004 г.

Исследователи признают, что после публикации в начале 1990-х новых архивных данных полной ясности по «Катынскому делу» так и не появилось. Более того, цифровые копии документов из «пакета №1», которые по распоряжению президента ранее были размещены на сайте Российского государственного архива социально-политической истории, теперь стали недоступны. Не связано ли это с тем, что их подлинность вызывает вопросы у юристов?

Подлог документов признан судами

Результаты исследований признаков поддельности «катынских» документов из «пакета №1» опубликованы во многих изданиях и хорошо известны. К настоящему времени их подложность определена решениями как минимум трёх российских судов. Кроме Конституционного суда РФ, куда поступали документы в качестве доказательства мнимой вины ВКП(б) – КПСС в расстреле пленных поляков, их также рассматривали Басманный и Тверской районные суды г. Москвы 13 октября 2009 года и 21 сентября 2010 года. И все, удостоверившись в подделке архивных материалов, отказались признать соответствующими действительности сведения о том, будто Сталин и члены Политбюро ВКП(б) вынесли решение о высшей мере наказания для поляков.

Хочется надеяться, что наступит время, когда беспристрастный суд истории даст объективную оценку не только всем фактам этой трагедии, но и тем лицам, кто пытался на ней спекулировать, фабрикуя фальшивки для дискредитации Советского Союза. Поневоле вспоминается чистосердечное признание главного идеолога КПСС А. Яковлева: «Нам пришлось частично лгать, лицемерить, лукавить – другого пути не было. Мы должны были сломать тоталитарную коммунистическую партию».

Но сломали совсем другое. Как выразился бывший советский диссидент и философ Александр Зиновьев, «метили в коммунизм, а попали в Россию».

(с) Евгений Кириченко

https://zvezdaweekly.ru/news/20244161212-RWke8.html – цинк

И до кучи. Сегодня на тему Катыни выступил бывший Генпрокурор России Скуратов.

Экс-генпрокурор РФ Скуратов сомневается в объективности расследования в России "катынского дела", приведшего к признанию вины НКВД в расстреле в 1940 году польских офицеров и солдат.

"Было наверняка какое-то политическое решение. Ведь мы по-прежнему были полны желания понравиться Западу, и в эту топку немало подбрасывали, так сказать, разного рода уступок с нашей стороны",

PS. Моя позиция на этот счет не менялась с нулевых – поляков расстреляли немцы в 1941 году..

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