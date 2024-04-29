Мнение «аналитика»: О самой эпичной битве технологий… Кто кого?

В современных вооружённых конфликтах победит тот, кто предложит и масштабирует современные и технологичные решения…

Ну да, ну да, охотно верим.

Вот парочка весьма показательных историй, разворачивающихся буквально на наших глазах.

Совсем недавно американские кураторы ВСУ делали ставку на «умные» и высокоточные авиабомбы GLSDB. Наводящиеся по GPS, они были призваны эффективно сокрушать даже хорошо защищённые цели, при этом по стоимости имели хорошее преимущество перед ракетами для HIMARS. ОК, применили…

И теперь американское издание Defense One со ссылкой на Минобороны #США признаёт, что палочкой-выручалочкой они не стали. А руководство ВСУ вообще больше не интересуется этим оружием, хотя украинские военные активно использовали бомбы до февраля 2024 года. Причём это не первое западное оружие с GPS-наведением, которое пострадало от российских средств РЭБ, утверждает Defense One. Так, в марте стало известно, что эффективность высокоточного снаряда Excalibur упала с 70% до 6% после того, как россияне расположили грузовики с системами РЭБ каждые 10 км вдоль линии фронта.

Количество элементарно побило качество.

А вот ещё инновационные #технологии — «мангалы». За несколько месяцев они проделали огромную эволюцию от самопальных, кустарно наваренных решёток на броню, призванных защитить технику от ПТУР и ПТРК, до практически фортификационных сооружений, комбинированных с системами РЭБ. Дело в том, что не «Джавелины» и «Стугны», а появление FPV-дронов сильно осложнило жизнь танкистов и потребовало ещё больше усилить защиту бронетехники. Вскоре танки в придачу к «мангалам» начали обрастать огромными навариваемыми сетками. Это быстро породило вопрос «Как в тебя залезать?», потому что они были окружены сеткой по кругу на расстоянии более полуметра от основной брони. Появление следующего этапа в противостоянии «снаряд-броня» было неминуемо.

И им стал первый «Царь-мангал» — российский танк, который фактически был превращён в «бронесарай». Как и с первыми «мангалами», сначала эти странно выглядящие «домики на гусеницах» вызвали вал шуток. Но скепсис быстро ушёл, когда такой «Царь» фактически в одиночку расчистил проходы на улицах Красногоровки и позволил российской армии зацепиться за укреплённый населённый пункт.

Вынужденное решение стало шагом вперёд. «Сарай» не только вызывал преждевременную детонацию FPV, но и позволял разместить под крышей мощные средства РЭБ. От первых систем уровня «палетта, заваленная глушилками с примотанным цепью генератором» обладатели «очумелых ручек» дошли до куда более технологичных решений. Угроза FPV и ПТУР уменьшилась, но оставались мины, поэтому тот же красногоровский «Царь-мангал» оснастили минным тралом для прокладывания дороги сквозь вражеские заграждения.

Ну и появляются другие средства с быстрозаменяемой защитой из подручных средств — см. заглавное фото. Да, это снижает манёвренность танка, но… повышает его живучесть. Впрочем, и такие рецепты — не панацея. Ведь как только «снарядный голод» у ВСУ будет преодолён поставками американских вооружений, по танкам начнёт бить 155-мм артиллерия. Большой вопрос, насколько эффективно смогут противостоять ей блиндажи на гусеницах.

Но… русская смекалка ведь опять что-нибудь придумает?

И во что тогда превратятся танки?

—