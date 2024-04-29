Скандалы: Самый богатый депутат ЗакСа Петербурга заработал 210 млн рублей за 2023 год

Заксобрание Петербурга опубликовало обезличенные сведения о доходах депутатов и их супругов

Заксобрание Петербурга опубликовало обезличенные сведения о доходах депутатов и их супругов. Самый богатый парламентарий за 2023 год заработал более 210 млн рублей. На документ обратил внимание портал Закс.ру.

Лидер по размеру годового дохода числится под номером 8. На втором месте депутат №40, он заработал 26,5 млн рублей, на третьем — №45 с 21,45 млн рублей дохода.

Меньше всего заработал депутат №17 — 4,29 млн рублей.

Из супругов парламентариев самым богатым оказался спутник (или спутница) депутата №28, чей заработок составил 47,33 млн рублей.

Кроме того, среди несовершеннолетних детей депутатов доход есть у одного, заработок равняется 67,2 тысячи рублей (депутат №26).

У четырех парламентариев по три транспортных средства в собственности. У двух депутатов по 20 объектов недвижимости в собственности, у супруги или супруга одного из народных избранников — 23 объекта недвижимости.

Обезличенные сведения о доходах депутатов и сенаторов начали публиковать с 2023 года.

Иpина Корбат

Оригинал материала: “Фонтанка.ру”