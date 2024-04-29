Скандалы: «У нас дрожит здание». — «А мы не копаем»

Глава Мариинского театра пожаловался на строительство метро

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев назвал глупым решение прокладывать линию метро под его зданием. Он призывает избежать «варварской ошибки» и рокового вреда, строители удивляются.

Свое заявление Гергиев сделал в интервью «Российской газете», которое вышло 25 апреля. «Где-то месяцев девять назад мы стали испытывать огромное волнение после того, как бездумная, глупая, чтобы не сказать вредительская политика руководства города, давшего разрешение строить метро непосредственно под Мариинским театром, дала о себе знать. Хотя у нас был шанс обойтись без этого. И предыдущим руководством города мне были даны всяческие гарантии того, что ничего бурить под театром не будут. Но нет, у нас каждый день дрожит здание», — рассказал он.

По его словам, вибрация ощущается на верхней репетиционной сцене. «И выходит, что сейчас надо идти в суд, надо идти к генеральному прокурору, надо идти к президенту страны», — добавил он.

По словам Валерия Гергиева, основному зданию театра требуется реконструкция — «желательно не очень долгая и желательно очень успешная», ведь только на продаже билетов учреждение зарабатывает более 2 млрд ежегодно. «Очевидно, что дела складываются крайне драматично, близко к жанру трагедии. Вот мне очень не хочется перейти эту грань… Главное — не допустить варварской ошибки. Мы обязаны сохранить театр. И вы видите, я даже иду в интервью на прямой конфликт с руководством города, но я называю вещи своими именами, чтобы не допустить рокового вреда театру», — подытожил Гергиев.

Несмотря на то что интервью сразу растащили на цитаты, чиновники и метростроители взяли паузу на весь день. Лишь к вечеру «Метрострой Северной столицы» заявил, что никакой стройки, по сути, не ведется. «Компания со всем уважением относится к исторической значимости Мариинского театра, — рассказал гендиректор МССС, а в прошлом один из руководителей городской дирекции транспортного строительства Дмитрий Васильев. — В настоящее время на «Театральной» не ведется работ, вызывающих шум и вибрацию. АО «Метрострой Северной столицы» на станционном комплексе производит отделочные и пусконаладочные работы. А также работы по устройству необходимых коммуникаций и сетей. Проходческая техника не используется».

В этом комментарии слышится сомнение, что плиточники, работающие на глубине 57 метров, могут раскачивать историческое здание и мешать репетициям. «В радиусе двух километров от здания Мариинского театра компанией АО «Метрострой Северной столицы» не ведется никаких строительно-монтажных работ», — еще раз подчеркнули на предприятии.

Еще недавно казалось, что эта тема себя исчерпала. Несколько лет назад Валерий Гергиев неоднократно высказывался по поводу строительства оранжевой линии метро в непосредственной близости от здания Мариинки и под ним, а также выступал против размещения одного из выходов станции «Театральная» на одноименной площади. Он заявлял, что в какой-то момент в здании просел пол и появились трещины. Горный институт провел экспертизу и установил, что все идет в рамках расчетных данных, рассказывали тогда еще в «Метрострое».

В 2021 году, когда «Метрострой Северной столицы» искал подрядчика для обязательного горно-экологического мониторинга при строительстве метро, в техзадании был указан и этот участок Лахтинско-Правобережной линии. Про «Театральную» в рабочей документации писали, что это станция глубокого заложения (47 метров от поверхности до свода центрального станционного тоннеля) и пилонного типа.

В проекте от 2014 года написано, что в зону наблюдательной мониторинговой станции входят 26 зданий, включая обе сцены Мариинского театра. При этом прогноз оседания грунта колебался от 40 до 60 мм и в целом повторял наблюдения, полученные когда-то при строительстве станции «Обводный канал». Тогда же авторы писали, что для театра в том числе меры защиты не требуются, в отличие, например, от некоторых других зданий по Декабристов.

Программу наблюдений за деформациями в ходе строительства, согласно ТЗ одного из профильных контрактов, Главгосэкспертиза одобрила еще в 2013 году. Среди прочего мониторить должны и Мариинский театр, на котором установлено более двух десятков реперов для контроля оседания, их нивелируют регулярно. «Если в процессе мониторинга выявлено, что фактическое значение деформаций какого-либо из существующих зданий и сооружений превысило предельно допустимые значения, то работы по строительству подземного сооружения должны быть немедленно приостановлены, если их остановка не ведет к ухудшению ситуации», — говорится в программе.

При этом губернатор Александр Беглов в период очередного обострения публичной полемики заявил, что выхода из метро на площади не будет. Напомним, участок от «Спасской» до «Горного института» собираются сдать осенью 2024 года. Однако промежуточная станция «Театральная» еще несколько лет будет работать на прогон, то есть без выхода на поверхность, пока не построят хотя бы один вестибюль, это запланировано на 2028 год. Всего их будет два. Про первый извеcтно, что он должен появиться на месте дома быта на Лермонтовском проспекте. Это отражено в генплане, и, как рассказали в МССС, такое предложение направлено и Мариинскому театру: «Вестибюль «Театральной» спроектирован с учётом всех особенностей расположения культурного объекта».

Насчет второго проводили голосования, сошлись на участке напротив дома № 23 по улице Декабристов, где сейчас находится АЗС. Но насколько этому решению будут следовать и когда конкретно построят еще один выход — неизвестно.

Недавно компания сообщила, что до «Театральной» дошел первый технический состав, через несколько дней его встречали на «Горном институте». «Фонтанка» показывала, как будет выглядеть станция у тетра, когда отделка ее закончится.

Николай Кудин

Оригинал материала: “Фонтанка.ру”