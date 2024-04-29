Скандалы: Золотые больнички

Как живёт арестованная за взятку в 150 млн экс-министр Стригункова

Суд в Москве арестовал бывшего зампреда правительства Подмосковья Светлану Стригункову, подозреваемую в получении взяток на 123 млн рублей. По версии следствия, она помогала строителям получать выгодные господряды. На что она тратила деньги?

За что арестовали Стригункову

Тверской районный суд Москвы арестовал Стригункову до 15 июня. Следователь на заседании озвучил и размер взяток — не менее 123 миллионов рублей. Ей грозит наказание до 15 лет заключения по шестой части статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Ещё до суда в квартирах Стригунковой прошли обыски. Силовики обнаружили крупные суммы денег и предметы роскоши. В ходе заседания экс-чиновница просила отправить её под домашний арест, сославшись на больных родителей, за которыми нужно ухаживать. Однако суд отказал в просьбе, приняв во внимание наличие у задержанной загранпаспорта и иностранной недвижимости, зарегистрированной на третьих лиц.

По версии следствия, Стригункова регулярно получала деньги от строительных компаний как во время работы в подмосковном Минздраве, так и на должности в Правительстве Московской области, где она продолжала курировать медицинские учреждения. Следователи считают, что позже в криминальных схемах её сменил Александр Захаров, который был задержан в рамках этого же дела ещё 16 января.

Не исключено, что именно он мог дать показания на начальницу: после задержания чиновника — в марте — Стригункова написала заявление на увольнение, возможно, в надежде, что неприятности обойдут её стороной.

Это уже не первый скандал в этом году в правительстве Подмосковья: 19 апреля под домашний арест на два месяца отправили экс-министра энергетики Московской области Александра Самарина, подозреваемого в превышении должностных полномочий. А 8 апреля с поста вице-губернатора неожиданно ушла Ирина Каклюгина, курировавшая образование Подмосковья. Она перешла на работу в Москву — с понижением до главы одного из столичных департаментов.

Кто такая Светлана Стригункова

Светлане Стригунковой 44 года, она родом из Подмосковья, родилась в Видном, где зарегистрирована и по сей день. Здесь же вышла замуж и родила дочь — девушка уже оканчивает факультет медиа в НИУ ВШЭ.

В областном правительстве начала работу в 2001 году на должности ведущего специалиста отдела финансово-бюджетного регулирования Министерства экономики. Довольно быстро доросла до начальника управления государственных программ ведомства.

В феврале 2014 года Стригункову назначили на должность заместителя министра экономики Московской области, с мая 2015 года она служила первым заместителем министра экономики Московской области. Спустя четыре года перешла на должность первого замминистра здравоохранения Московской области, а уже через несколько месяцев — в январе 2020 года — губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв назначил её министром здравоохранения региона.

В Сети всё ещё доступны архивы с декларациями о доходах Светланы Стригунковой. Согласно сохранившимся данным, даже официально чиновница зарабатывала немало.

За 2018 год в должности первого заместителя министра экономики и финансов Московской области Стригункова заработала почти семь с половиной миллионов рублей, из которых супруг — лишь 304 тысячи. Спустя год, перейдя на должность министра здравоохранения, чиновница задекларировала больше девяти миллионов рублей, а в 2020 году её доход составил уже почти 20 миллионов.

Все эти годы в декларацию попадали всего два скромных автомобиля — KIA Rio и Suzuki Grand Vitara, купленные ещё в 2012 году. При этом чиновница указала три квартиры площадью 51, 61 и 84,1 кв.м соответственно. Кроме того, в пользовании у семьи был дом на 314 квадратов.

Недвижимость семьи экс-министра

Life.ru попытался разыскать недвижимость семьи Стригунковой. В основном она оказалась сосредоточена в её родном Видном. Здесь нашёлся тот самый указанный в декларации трёхэтажный дом, по-видимому, принадлежащий семье экс-чиновницы. Кстати, по кадастру в нём всего два этажа, третий, мансардный, судя по разнице в материалах, подняли позже самовольно. Участок под ним — площадью пять с небольшим соток — владельцы продали чуть более года назад за 3,2 миллиона рублей.

Члены семьи Стригунковой зарегистрированы в городе по двум адресам. Один из них находится в новом ЖК на улице Радужной. Здесь расположена трёшка площадью 80 квадратов, возле которой можно встретить мужа и дочь бывшего областного министра. Стоимость квадратного метра в этом комплексе балансирует в пределах 200 тысяч рублей. Следовательно, квартира Стригунковых на рынке сейчас может стоить около 16–20 миллионов рублей.

Второй адрес находится прямо по соседству с ЖК на Радужной — в Битцевском проезде. Ещё одна новостройка, но попроще — панельная. Здесь квартира площадью 50 квадратов. С ней может быть связана сама бывшая чиновница. Стоимость жилплощади — около десяти миллионов рублей.

У Life.ru сложилось впечатление, что семья Стригунковой может иметь отношение к недвижимости в самом центре Москвы — в арбатских переулках. Переулок Ружейный пользуется большой популярностью у столичных бизнесменов и чиновников. В одной из здешних многоэтажек находится квартира площадью 80 квадратов и стоимостью около 50 миллионов рублей. По этому адресу мог появляться супруг экс-министра.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Life.ru”