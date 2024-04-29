 

Вирусолог рассказал, сколько времени остается после укуса клеща

29.04.2024, 19:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По словам вирусолога Георгия Викулова, у человека есть около недели на начало лечения после укуса клеща, зараженного вирусом клещевого энцефалита. Этот срок может быть продлен до двух недель, но общее рекомендуемое время – от семи до десяти дней.

Профилактические меры, такие как прием иммуноглобулина и консультации с инфекционистами, должны быть предприняты в течение первой недели после укуса.

Профессор Владимир Никифоров подчеркнул, что укусы клещей могут быть практически незаметными из-за анестезирующего вещества, содержащегося в их слюне. Это делает важным регулярный осмотр после прогулок в природе.

Помимо клещевого энцефалита, укус клеща также может привести к заражению клещевым боррелиозом. Эта болезнь, известная как болезнь Лайма, может иметь серьезные последствия для здоровья, такие как нарушения работы нервной, опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем.

Важно помнить, что укусы клещей могут передавать различные вирусы, поэтому необходимо принимать меры предосторожности и знать, что делать в случае обнаружения.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Френч с цветами и перевернутые рисунки: самые модные дизайны на лето для коротких ногтей

30.04 / Рупор кремлевской пропаганды: А ты попробуй, докажи

30.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Во Франции задержали Депардье

30.04 / Скандалы: Людей стало меньше, а налогов платят больше

30.04 / Скандалы: Обыски, допросы, конфискация денег

30.04 / Скандалы: Беглов может проиграть Тихоновой на выборах губернатора Петербурга в сентябре

30.04 / Скандалы: Залужного будут готовить в президенты МИ-6

29.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Катынское дело. Выстрел в Россию

29.04 / Мнение «аналитика»: О самой эпичной битве технологий… Кто кого?

29.04 / Скандалы: Не просто кум

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика