Вирусолог рассказал, сколько времени остается после укуса клеща

По словам вирусолога Георгия Викулова, у человека есть около недели на начало лечения после укуса клеща, зараженного вирусом клещевого энцефалита. Этот срок может быть продлен до двух недель, но общее рекомендуемое время – от семи до десяти дней.

Профилактические меры, такие как прием иммуноглобулина и консультации с инфекционистами, должны быть предприняты в течение первой недели после укуса.

Профессор Владимир Никифоров подчеркнул, что укусы клещей могут быть практически незаметными из-за анестезирующего вещества, содержащегося в их слюне. Это делает важным регулярный осмотр после прогулок в природе.

Помимо клещевого энцефалита, укус клеща также может привести к заражению клещевым боррелиозом. Эта болезнь, известная как болезнь Лайма, может иметь серьезные последствия для здоровья, такие как нарушения работы нервной, опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем.

Важно помнить, что укусы клещей могут передавать различные вирусы, поэтому необходимо принимать меры предосторожности и знать, что делать в случае обнаружения.