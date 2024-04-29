Школьники-девственники не смогут получить на уроке семьеведения оценку выше «тройки»

В следующем учебном году количество золотых и серебряных медалистов в 10-11 классах может сильно уменьшиться: Минпросвещения вводит в действие новую учебную программу по семьеведению.

Согласно опубликованным учебным планам, претендовать на оценку «хорошо» или «отлично» по этому предмету смогут только ученики, имеющие достаточный стаж практики ведения половой жизни.

Девственники, составляющие до 97% от медалистов за 2000-2024 годы, смогут лишь сдать теоретический экзамен по семьеведению, максимальная оценка за который – «удовлетворительно», то есть 3 балла. При этом опыт однополых, групповых и других девиантных отношений также не будет учитываться: практику по этой дисциплине можно будет сдать только с постоянным партнёром противоположного пола.

– Государство продолжает предпринимать меры по улучшению демографической ситуации, – говорит представитель Минпросвещения Егор Крымов. – Например, ранее за отказ от использования презервативов студентам стали платить особую стипендию. Это комплексный подход к решению сложной проблемы, но мы движемся в верном направлении. Сейчас главная проблема – стереотип отличника как прилежного затюканного очкарика, а отличницы – как уродливой девочки с бантиками и брекетами. Благодаря изменениям в учебной программе на медали смогут претендовать только люди, взрослые не только с точки зрения закона, но и реализующие свою взрослость на практике.

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