Рупор кремлевской пропаганды: Олег Ясинский. 30 лет жизни в Латинской Америка
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Журналист Олег Ясинский откровенно про переезд из Украины в Чили, грустный пример Латинской Америки для России, прогнозы Фиделя Кастро, расширение НАТО, фальшивую концепцию прогресса, наивную молодежь, традиционные ценности, Владимира Зеленского и трагедию в Крокусе.
ТАЙМ-КОДЫ:
00:00 Анонс
01:26 Про переезд в Латинскую Америку
04:24 Про повторение истории на Украине
06:00 Про работу в туризме
06:53 Про уничтожение культуры в Латинской Америке
10:48 Про наивную молодежь
12:31 Про симпатию Латинской Америки к России
13:50 Про традиционные ценности
14:37 Про фальшивую концепцию прогресса
16:43 Про телевидение и интернет
17:50 Про схожесть с Россией
18:50 Про комплексы перед Западом
20:25 Про грустный пример Латинской Америки для России
22:11 Про позиции России в Латинской Америке
24:25 Про отказ заправлять самолет Сергея Лаврова в Бразилии
26:50 Про новый Карибский кризис
27:40 Планы США в Латинской Америке
28:57 Про штурм посольства Мексики
30:30 Про Фиделя Кастро
32:30 Про прогнозы Фиделя Кастро
35:56 Про свою Родину – Украину
42:10 Про переговоры
44:40 Про Владимира Зеленского
46:07 Про расширение НАТО
51:24 Про Китай
53:07 Про трагедию в Крокусе
57:13 Про национальность
01:02:06 Стих
01:03:23 P.S.
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Источник: Colonel Cassad
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