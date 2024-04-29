Рупор кремлевской пропаганды: Олег Ясинский. 30 лет жизни в Латинской Америка

Журналист Олег Ясинский откровенно про переезд из Украины в Чили, грустный пример Латинской Америки для России, прогнозы Фиделя Кастро, расширение НАТО, фальшивую концепцию прогресса, наивную молодежь, традиционные ценности, Владимира Зеленского и трагедию в Крокусе.

ТАЙМ-КОДЫ:

00:00 Анонс

01:26 Про переезд в Латинскую Америку

04:24 Про повторение истории на Украине

06:00 Про работу в туризме

06:53 Про уничтожение культуры в Латинской Америке

10:48 Про наивную молодежь

12:31 Про симпатию Латинской Америки к России

13:50 Про традиционные ценности

14:37 Про фальшивую концепцию прогресса

16:43 Про телевидение и интернет

17:50 Про схожесть с Россией

18:50 Про комплексы перед Западом

20:25 Про грустный пример Латинской Америки для России

22:11 Про позиции России в Латинской Америке

24:25 Про отказ заправлять самолет Сергея Лаврова в Бразилии

26:50 Про новый Карибский кризис

27:40 Планы США в Латинской Америке

28:57 Про штурм посольства Мексики

30:30 Про Фиделя Кастро

32:30 Про прогнозы Фиделя Кастро

35:56 Про свою Родину – Украину

42:10 Про переговоры

44:40 Про Владимира Зеленского

46:07 Про расширение НАТО

51:24 Про Китай

53:07 Про трагедию в Крокусе

57:13 Про национальность

01:02:06 Стих

01:03:23 P.S.

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