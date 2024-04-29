Мнение: Рост удоев молока, штрафы за навоз и рост производства шоколада

1. В советское время нам рассказывали о постоянном росте удоев. Даже анекдот был по этому поводу, который заканчивался такими словами председателя колхоза: «нет, ещё на 50 литров повысить не можем, тогда совсем вода получится». Тем временем по-настоящему хорошие результаты наше сельское хозяйство показывает прямо сейчас. Поголовье молочных коров растёт медленно, однако молока (неразбавленного) они дают всё больше и больше (ссылка):



По информации МСХ России, производство сырого молока в РФ по итогам 2023 года составило 33,5 млн т, что на 0,5 млн т больше, чем годом ранее. Также увеличился выпуск молочной продукции: сливок (+21%), сыров (+16%), мороженого (+12%) и сухих молочных продуктов (+8%). Самообеспеченность молокопродуктами составила 85%, а с учетом ввоза из Белоруссии — приближается к 100%.

Согласно данным «Союзмолока», за последние пять лет молочная продуктивность коров в России увеличилась на 38% — в среднем до 7,8 т в 2023 году. Наибольшие надои получили фермы с поголовьем крупного рогатого скота выше 6,8 тыс. голов.

От одной коровы за сутки в среднем получили 21 кг молока — на 1 кг больше, чем годом ранее.

По данным ФГБУ «Агроэкспорт», в 2023 году Россия увеличила экспорт молочной продукции на 24% по сравнению с уровнем 2022 года — до 207 тыс. т на сумму 376 млн долл. Вывоз сухого молока увеличился в шесть раз (до 20 тыс. т, в том числе 17 тыс. т обезжиренного и 2,5 тыс. т цельного сухого молока), молочной сыворотки — в два раза (до 24 тыс. т), питьевого молока и сливок — на 36% (до 35 тыс. т), кисломолочной продукции — на 6% (до 72 тыс. т).

Кстати, а кто там говорил, что мы закупаем племенные коровьи яйца в Голландии, и что из-за санкций наше сельское хозяйство за год-другой схлопнется в пыль?

2. Теперь в России будут конские штрафы за злоупотребления в пользовании навозом (ссылка):



Президент России Владимир Путин утвердил закон, который вводит штрафы в размере до 600 тысяч рублей за неправильное обращение с побочными продуктами животноводства, в том числе навозом, в том случае, если это привело к возникновению эпидемии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Несоблюдение требований по хранению, транспортировке, обработке, переработке и реализации навоза и помета обойдется должностным лицам в 30-40 тысяч, индивидуальным предпринимателям — в 50-60 тысяч, а юридическим лицам — в 250-350 тысяч. За повторное нарушение штраф достигнет 40-50 тысяч рублей, 60-70 тысяч и 350-450 тысяч соответственно.

До максимума штрафы доходят, помимо эпидемии, в случае вреда здоровью людей или окружающей среде. Тогда должностные лица заплатят 50-60 тысяч рублей, ИП — от 80-90 тысяч, юридические лица — 500-600 тысяч рублей. Также для каждого случая в качестве альтернативы для ИП и юрлиц предусмотрено приостановление деятельности на срок до 90 дней.

3. В России быстро растёт и производство шоколада (ссылка):

Отечественные предприятия в январе-феврале 2024 года выпустили 161,7 тысячи тонн шоколада и содержащих какао пищевых продуктов, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В январе и феврале текущего года отечественные предприятия выпустили 161,7 тысячи тонн шоколада и содержащих какао пищевых продуктов в упакованном виде, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Уточняется, что в целом производство кондитерских изделий в начале года увеличилось на 9,2%, до 667,1 тысячи тонн, в том числе сахаристых изделий без какао, включая белый шоколад, — на 15%, до 120,2 тысячи тонн.

Новость меня радует, но совершенно не удивляет. Наши производители шоколада выпускают отличный продукт, который лично мне нравится больше немецкого и швейцарского, например. Что более важно, моё мнение разделяют и полтора миллиарда китайцев, которые охотно покупают русский шоколад, считая его эталоном качества.