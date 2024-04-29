Скандалы: Крабового короля» Олега Кана приговорили в 17 годам за организацию убийства

Бизнесмен находится в международном розыске

Приморский краевой суд приговорил «крабового короля» Олега Кана к 17 годам лишения свободы за организацию убийства по найму предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году, сообщили «Интерфаксу» в управлении Генпрокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу.

«Кан осужден за организацию убийства по найму (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК) предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке», — сказал представитель управления.

Кан находится в международном розыске, суд заочно арестовал его в 2020 году по делу об убийстве в 2010 году Пхиденко, который также занимался ловлей краба.

В марте адвокаты Кана на заседании суда сообщили о смерти предпринимателя и попросили закрыть дело. В электронной базе ФНП открыто наследственное дело по смерти человека, у которого совпадает полное ФИО и дата рождения с бизнесменом Олегом Каном, согласно ему, он умер 14 февраля 2023 года. Адвокат Олег Суханов в качестве подтверждения факта смерти предоставил свидетельство о смерти из Великобритании.

Генпрокуратура назвала данные о смерти бизнесмена инсценировкой, поскольку в загсах таких сведений нет, а родственники Кана в загсы не обращались.

В прошлом году Кана обвинили по четырем статьям УК. Генпрокуратура заподозрила его в контрабанде 3 тыс. т живого краба на 2,6 млрд руб. и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей на сумму более 3,69 млрд руб. По версии ведомства, в 2014–2019 годах предприниматель контрабандой поставлял краба в Китай, Южную Корею и Японию. Следователи полагают, что товар декларировали к поставке под одной ценой, но на самом деле товар отгружался по стоимости, значительно превышающей заявленную в таможенных органах.

В марте суд взыскал с Кана и ряда других ответчиков 358,7 млрд руб. за ущерб «водным биологическим ресурсам». Росимуществу передали в собственность восемь рыбопромышленных дальневосточных компаний и одного оператора такси общей стоимостью 21,8 млрд руб.

Полина Мартынова

Оригинал материала: “РБК”