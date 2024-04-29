Зафиксировано снижение цен на Apple Vision Pro в России

В РФ цены на MR-гарнитуру Apple Vision Pro резко упали, привлекая внимание издания iPhones.ru.

Согласно данным iPhones.ru, на российских площадках и в объявлениях некоторые продавцы предлагают нераспакованные версии Vision Pro на 256 ГБ за 350, 300 и даже 299 тысяч рублей. Это существенное снижение по сравнению с начальной ценой в 500 тысяч рублей.

Под определенными условиями гарнитуру Apple можно приобрести еще дешевле. Например, один продавец на «Авито» готов продать товар за 285 тысяч рублей при условии покупки двух гарнитур. Подержанные экземпляры доступны за 220 тысяч рублей, а самая дешевая подержанная версия на 512 ГБ стоит 280 тысяч рублей.

Многие продавцы отмечают в объявлениях, что редко пользовались гарнитурой и продают ее из-за ненадобности.

Apple Vision Pro поступила в продажу в США в феврале 2024 года по цене $3,5 тысячи, что при курсе на момент публикации новости равнялось примерно 323 тысячам рублей.