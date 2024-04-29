Скандалы: Элитный авто и особняк за 900 миллионов

Елена Блиновская начала продавать имущество для погашения долгов перед ФНС

Накануне состоялось очередное заседание по делу Елены Блиновской, которая задолжала налоговой более миллиарда рублей. Стало известно, что Мосгорсуд продлил арест блогерше Елене Блиновской до 26 июля. Также появилась информация, что арест с имущества и недвижимости гуру марафонов был снят, что послужило «толчком» к возможности погасить свою задолженность перед ФНС. Блиновская уже выставила на продажу особняк и автомобиль «Lamborghini Urus», который приобрела в 2021 году.

На известном сайте по продаже автомобилей порталу «Super» удалось найти объявление о продаже оранжевого «Lamborghini». Его стоимость оценили в 38 миллионов рублей, но будущему покупателю предстоит платить также немаленький ежегодный налог в 292 500 рублей. Кроме того, по данным сайта, цена на машину превышает рыночную на 33%.

А вот на сайте по продаже загородной недвижимости появилось объявление с домом Елены, который представляет собой двухэтажный особняк площадью две тысячи квадратов, располагающийся в жилищном комплексе «Миллениум парк». Внутри коттеджа находятся восемь спален и 11 санузлов, а также бассейн, хаммам, гардеробная, библиотека и спортзал. Роскошная недвижимость обойдется желающему в 920 миллионов рублей.

Напомним, что создательница марафонов была обвинена в неуплате налогов, сумма которых изначально составляла 918 миллионов рублей. Вместе с этим Блиновская была отправлена под домашний арест в свой загородный особняк. А позже стало известно, что ее долг возрос до баснословных сумм, а точнее до одного с половиной миллиарда рублей.

Дарья Свиридова

Оригинал материала: “Блокнот”