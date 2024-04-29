В России признали экстремистской организацией «Антисоветский объединённый троцкистско-зиновьевский центр»

Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о признании экстремистской организацией «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра».

Как сообщили в пресс-службе министерства, организация подпольно существовала с конца 1920-х годов. Несмотря на то, что в 1936-1938 годах ее ряды существенно сократились, экстремистское движение действовало до наших дней и формально не было запрещено.

– Есть неоспоримые доказательства того, что «спящие» активисты объединённого троцкистско-зиновьевского центра готовили диверсии на стратегических объектах, пытались сорвать выполнение гособоронзаказа и планировали покушения на руководителей государства, – пояснили в ведомстве.

После решения Верховного суда всем активным сторонникам «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра» грозит уголовная ответственность по статье об участии в экстремистской организации. Поиском активистов займутся правоохранительные органы.

Сейчас министерство готовит иски о признании экстремистскими организациями «Параллельного антисоветского троцкистского центра» и «Антисоветского право-троцкистского блока».

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