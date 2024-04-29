 

Samsung Galaxy S25 Ultra из-за экономии не получит мощный аккумулятор

29.04.2024, 16:50, Разное
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Компания Samsung сохранит емкость аккумулятора своей топовой модели Galaxy S25 Ultra на уровне 5000 мАч, как и у Galaxy S21, в попытке снизить затраты на компоненты. Об этом пишет издание PhoneArena, ссылаясь на пользователя Twitter под ником Sawyer Galox.

По данным Sawyer Galox, Galaxy S25 Ultra также получит поддержку проводной зарядки мощностью до 45 Вт. Инсайдер утверждает, что изначально Samsung планировала оснастить флагман 2025 года многоячеечной батареей и поддержкой зарядки мощностью до 65 Вт. Однако эти обновления будут отложены до выхода Galaxy S26 Ultra в 2026 году.

Аналитики PhoneArena считают, что Samsung решила сократить аккумулятор Galaxy S25 Ultra из-за роста цен на комплектующие. В частности, цены на процессоры Snapdragon от Qualcomm выросли, что могло повлиять на решение компании, учитывая, что модели серии Ultra обычно используют именно эти чипы, а не Exynos.

Ожидается, что Samsung представит серию Galaxy S25, в которую войдет модель Ultra, в начале 2025 года. Обычно мероприятия Galaxy Unpacked проводятся компанией в январе или феврале.


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