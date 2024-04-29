 

Apple пересматривает приложения в iOS 18

29.04.2024, 16:50, Разное
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По информации от издания MacRumors, в предстоящей iOS 18 Apple планирует пересмотреть ряд встроенных приложений, включая “Заметки”, “Почту”, и “Фотографии”. Новости поступили из информационного бюллетеня Power On, автором которого является известный инсайдер и корреспондент Bloomberg, Марк Гурман.

Хотя Гурман не раскрыл конкретных деталей о планируемых изменениях в этих приложениях, ранее уже ходили слухи о возможности расширения функционала “Заметок” для отображения математических формул и добавления функции записи голосовых заметок. Согласно информации, впервые появившейся на MacRumors, изменения в “Почте”, “Фотографиях” и “Фитнесе” также ожидаются.

Кроме того, Гурман подтвердил, что Apple, наконец, добавит приложение “Калькулятор” в iPadOS 18.

Помимо упомянутых изменений, iOS 18, по слухам, будет содержать множество других улучшений. Ожидается, что Siri станет более интеллектуальной и полезной благодаря использованию искусственного интеллекта, пользователи получат больше возможностей для настройки своего рабочего стола, а карты в Apple Maps станут более информативными.

Предполагается, что часть новых функций будет представлена 7 мая во время презентации iPad, в то время как основные изменения iOS 18 и iPadOS 18 будут анонсированы в июне 2024 года на конференции разработчиков WWDC.


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