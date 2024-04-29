 

Realme представила свой новый бюджетный смартфон C65 5G

29.04.2024, 16:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Realme представила в Индии свой новый бюджетный смартфон C65 5G, который обещает привлекательные характеристики и доступную цену. Смартфон оснащен процессором Dimensity 6300, до 6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной, расширяемой до 2 ТБ с помощью карты microSD. Операционная система Android 14 обеспечивает надежную работу устройства, с поддержкой обновлений в течение двух лет и безопасности в течение трех лет.

Экран смартфона имеет размер 6,67 дюймов, IPS-матрицу с разрешением HD+ и обновляется с частотой 120 Гц, обеспечивая яркие и четкие изображения. Он также поддерживает Rainwater Smart Touch и оснащен отверстием для 8-мегапиксельной селфи-камеры. Однако встроенного сканера отпечатков пальцев здесь нет.

На задней панели смартфона расположен круглый островок с четырьмя камерами: светодиодной вспышкой, двумя основными камерами (50 МП и датчиком мерцания) и объективом. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт обеспечивает долгую автономность работы.

Другие особенности включают степень защиты IP54, порт USB-C, разъем для наушников 3,5 мм и слот для карт microSD. Realme C65 5G уже доступен в Индии по цене от 10 тыс. индийских рупий за версию с 4/64 ГБ памяти.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Френч с цветами и перевернутые рисунки: самые модные дизайны на лето для коротких ногтей

30.04 / Рупор кремлевской пропаганды: А ты попробуй, докажи

30.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Во Франции задержали Депардье

30.04 / Скандалы: Людей стало меньше, а налогов платят больше

30.04 / Скандалы: Обыски, допросы, конфискация денег

30.04 / Скандалы: Беглов может проиграть Тихоновой на выборах губернатора Петербурга в сентябре

30.04 / Скандалы: Залужного будут готовить в президенты МИ-6

29.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Катынское дело. Выстрел в Россию

29.04 / Мнение «аналитика»: О самой эпичной битве технологий… Кто кого?

29.04 / Скандалы: Не просто кум

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика