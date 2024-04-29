Realme представила свой новый бюджетный смартфон C65 5G

Realme представила в Индии свой новый бюджетный смартфон C65 5G, который обещает привлекательные характеристики и доступную цену. Смартфон оснащен процессором Dimensity 6300, до 6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной, расширяемой до 2 ТБ с помощью карты microSD. Операционная система Android 14 обеспечивает надежную работу устройства, с поддержкой обновлений в течение двух лет и безопасности в течение трех лет.

Экран смартфона имеет размер 6,67 дюймов, IPS-матрицу с разрешением HD+ и обновляется с частотой 120 Гц, обеспечивая яркие и четкие изображения. Он также поддерживает Rainwater Smart Touch и оснащен отверстием для 8-мегапиксельной селфи-камеры. Однако встроенного сканера отпечатков пальцев здесь нет.

На задней панели смартфона расположен круглый островок с четырьмя камерами: светодиодной вспышкой, двумя основными камерами (50 МП и датчиком мерцания) и объективом. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт обеспечивает долгую автономность работы.

Другие особенности включают степень защиты IP54, порт USB-C, разъем для наушников 3,5 мм и слот для карт microSD. Realme C65 5G уже доступен в Индии по цене от 10 тыс. индийских рупий за версию с 4/64 ГБ памяти.