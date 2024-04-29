 

Активисток Femen арестовали в Нидерландах из-за подозрений в связях с хуситами

29.04.2024, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Три активистки экстремистского движения Femen были задержаны службой безопасности аэропорта Антверпена. Антитеррористический комитет заподозрил из в связях с йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы).

Как утверждает одна из задержанных Наталья Толоконникова*, для них по ошибке отпечатали футболки с надписью Yemen вместо Femen. Однако в полиции Нидерландов не считают произошедшее недоразумением: при обыске у феминисток нашли несколько ручных гранат, инструкцию по изготовлению бомбы и несколько магазинов для автомата Калашникова. Девушки утверждают, что оружие им нужно исключительно для борьбы с господством патриархата.

– Мы увидели группу странно одетых женщин, и нам показалось, что они связаны с какими-нибудь террористами. Неважно, йеменскими или нет, – говорит комиссар полиции Хьюг ван Гульден. – Наши подозрения подтвердились при обыске. У них с собой был целый склад оружия. Сами они утверждают, что они – феминистские боевики, а не исламские. Но разбираться в этом будет суд. Если подозрения подтвердятся, то им, скорее всего, грозит депортация в США, где их будут судить за нападение на американские эсминцы. В зависимости от штата, это до 900 лет тюрьмы или электрический стул.

* внесена в реестр иностранных агентов

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Френч с цветами и перевернутые рисунки: самые модные дизайны на лето для коротких ногтей

30.04 / Рупор кремлевской пропаганды: А ты попробуй, докажи

30.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Во Франции задержали Депардье

30.04 / Скандалы: Людей стало меньше, а налогов платят больше

30.04 / Скандалы: Обыски, допросы, конфискация денег

30.04 / Скандалы: Беглов может проиграть Тихоновой на выборах губернатора Петербурга в сентябре

30.04 / Скандалы: Залужного будут готовить в президенты МИ-6

29.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Катынское дело. Выстрел в Россию

29.04 / Мнение «аналитика»: О самой эпичной битве технологий… Кто кого?

29.04 / Скандалы: Не просто кум

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика