Активисток Femen арестовали в Нидерландах из-за подозрений в связях с хуситами

Три активистки экстремистского движения Femen были задержаны службой безопасности аэропорта Антверпена. Антитеррористический комитет заподозрил из в связях с йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы).

Как утверждает одна из задержанных Наталья Толоконникова*, для них по ошибке отпечатали футболки с надписью Yemen вместо Femen. Однако в полиции Нидерландов не считают произошедшее недоразумением: при обыске у феминисток нашли несколько ручных гранат, инструкцию по изготовлению бомбы и несколько магазинов для автомата Калашникова. Девушки утверждают, что оружие им нужно исключительно для борьбы с господством патриархата.

– Мы увидели группу странно одетых женщин, и нам показалось, что они связаны с какими-нибудь террористами. Неважно, йеменскими или нет, – говорит комиссар полиции Хьюг ван Гульден. – Наши подозрения подтвердились при обыске. У них с собой был целый склад оружия. Сами они утверждают, что они – феминистские боевики, а не исламские. Но разбираться в этом будет суд. Если подозрения подтвердятся, то им, скорее всего, грозит депортация в США, где их будут судить за нападение на американские эсминцы. В зависимости от штата, это до 900 лет тюрьмы или электрический стул.

* внесена в реестр иностранных агентов

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