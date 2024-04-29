Скандалы: Православный миллиардер Стерлигов лишил наследства своих детей — «еретиков»

Бизнесмен Герман Стерлигов, известный своими экстравагантными инициативами, разместил в соцсетях пост об отречении от жены и о лишении наследства своих детей

В своей публикации, размещение которой Стерлигов объяснил необходимостью «прекращения кривотолков», бизнесмен негативно отозвался сразу о четырех своих близких.

«Моя бывшая жена уже давно пущеница („распущеница, разведенка“ — Ред.) и еретичка. Моя дочь Пелагия — пущеница и еретичка. Мой сын Арсений — блудный сын и еретик, лишен наследства. Мой сын Пантелеимон — блудный сын и еретик, лишен наследства», — написал бизнесмен.

Он уточнил, что настоящими своими наследниками он считает лишь двоих из своих пятерых детей — сыновей Сергия и Михея. Обоих он называет православными христианами, как и себя.

«Слобода братьев Стерлиговых сейчас — это Слобода Сергия и Михея Стерлиговых. Такова ситуация на данный момент — на 25 апреля 7533 года от Адама (2033 от Христа). Каждый человек, пока жив, может проклясть ереси и стать христианином», — заявил бизнесмен.

Примечательно, что, по словам супруги Стерлигова Алены, формально их брак еще не расторгнут. Однако в беседе с журналистами она уточнила, что между ней и ее 57-летним мужем возникли разногласия на религиозной почве.

«Мы как были женаты, так и женаты. Вы можете в ЗАГСе запросить наши документы. Герман Львович давно в этом погружении в религию. Мы раньше поддерживали его, потом уже поняли, что это не так, вернулись в храм — Пелагея, Арсений, Пантелеимон и я. Поэтому у него такая реакция, что мы еретики. Поэтому просто молимся друг за друга, и каждый думает, что кто-то ошибается. Герман увлекающийся человек, как обычно — горе от ума», — приводит слова Алены Стерлиговой «Газета.ру».

Политика и Домострой

Герман Стерлигов, один из первых в России мультимиллионеров, организовал в 1990 году первую в СССР товарную биржу. Бизнесмен известен своими эксцентричными взглядами и образом жизни: является убежденным монархистом, традиционалистом и православным христианином, занимается сельским хозяйством, носит окладистую бороду.

Герман Стерлигов активно искал свой путь в политике: в 2002 году он баллотировался в губернаторы Красноярского края, в 2003-м — в мэры Москвы, а в 2004 году выдвигался в президенты России, но ни в одной из кампаний не преуспел.

В 2015 году стало известно, что бизнесмен покинул Россию, уехав в Нагорный Карабах. Там он намеревался провести показ Модного дома своей супруги Алены Стерлиговой и скачки на карабахских скакунах. Однако надолго в Карабахе бизнесмен не задержался и вскоре объявил о возращении в Россию. В этом же году его задерживали в московском аэропорту Домодедово.

Представитель Следственного комитета России заявлял, что Стерлигов подозревается в пособничестве экстремистским сообществам и в крупных мошенничествах. По словам самого Стерлигова, поводом для его преследования стало его публичное заявление о том, что «Карабах — это армянская земля». Это вызвало резко негативную реакцию со стороны властей Азербайджана, который в июле 2015 года объявил Стерлигова в международный розыск по линии Интерпола. Однако уже через три недели Интерпол прекратил преследование Стерлигова, назвав его «политически мотивированным».

«Бабам только в длинных юбках»

Несколько лет назад Стерлигов оставил свой бизнес и вместе с семьёй уехал из Москвы в деревню под Можайском, где правительство Московской области выделило ему 37 гектаров земли.

Он начал активно заниматься сельским хозяйством, открыл сеть продуктовых магазинов, поразивших клиентов ценами на продовольствие. Буханка хлеба в них стоила от 750 до 1600 рублей.

Помимо хлеба, в ассортимент торговых точек Стерлигова в качестве новогоднего подарка предлагались розги и бутылка колодезной воды для их замачивания перед поркой детей.

Внешне нравы и моральные устои в усадьбе предпринимателя выглядят очень строго. Как сообщается на официальном сайте бизнесмена, для посещения усадьбы Стерлиговых посетители обязаны соблюдать особый дресс-код, который обязателен не только для взрослых, но и «для детей всех возрастов».

«Мужчины: без серёг в любой части тела, с закрытым телом, без сатанинской символики (пентаграммы, перевёрнутые кресты, страшные рожи и прочая хрень). Женщины: юбка в пол», — говорится в предупреждении.

Особо указано, что вход на территорию в качестве гостей и посетителей «запрещен колдунам, язычникам и прочим сатанистам».

«У нас курить запрещено везде! Даже за забором. Отнеситесь к этому предупреждению очень серьезно! Мобильные телефоны оставлять в машине», — отмечается в объявлении.

В 2017 году Стерлигов попал в поле зрения прессы из-за того, что запретил вход в свои хлебные магазины лицам нетрадиционной сексуальной ориентации.

Однако уже в 2018-м объявил о найме для себя юной «секретарши-рабыни», готовой исполнять все его прихоти. Взамен пообещал кормить, поить, одевать и платить по 100 тысяч в месяц «на мороженое».

«Возраст — чем моложе, тем лучше… у баб с возрастом настроение портится… Секретаршу выбирать — это поважнее, чем лошадь…», — заявил миллиардер.

Комментируя объявление, многие пользователи заподозрили его в харассменте и посчитали, что поиск юной прелестницы «высокодуховный предприниматель» объявил «явно не для рабочих утех».

Когда же дело коснулось обсуждения моментов чужой личной жизни, то здесь бизнесмен оказался непримирим. В 2019-м, выступая в телеэфире, Стерлигов предложил карать смертной казнью школьников, принявших участие в шуточной вечеринке с сексуальным подтекстом.

В 2021 году Герман Стерлигов вновь отличился тем, что разместил в соцсети объявление о найме «служанки». Он пообещал будущей сотруднице харассмент со стороны «молодых, здоровых, изголодавшихся по женщинам работников» своего сельхозпредприятия, а заодно — оклад в размере 80 тысяч рублей. В беседе с журналистами он заявил о пользе сексуальных домогательств для незамужних женщин со стороны неженатых мужчин.

Одновременно он выдвинул инициативу выдавать девочек замуж в 14 лет и особенно с ними не церемониться. Такая идея спровоцировала обвинения в поощрении педофилии в адрес миллиардера: согласно действующему законодательству РФ, возраст согласия в стране установлен в 16 лет.

Сирота для сироты

Об отсутствии «церемоний» с женским полом можно вполне судить по отношению Стерлигова к собственной единственной дочери Пелагее.

Как отмечает «Фонтанка», в 2010 году известный сыровар Олег Сирота «выкупил» будущую жену у ее отца, Германа Стерлигова, за орловского жеребца. Брак Олега и Пелагеи состоялся вопреки воле последней: в загсе невеста рыдала и едва не сбежала с регистрации. Но строгий отец предупредил ее, что бежать некуда: обратно он свою единственную дочь не примет.

В браке с Сиротой Пелагея, лишенная возможности получать образование, родила четверых детей, однако в 2021 году Сирота неожиданно объявил, что уходит от жены.

В соцсетях раздавленная этим известием Пелагея написала, что супруг прямо в реанимации, сразу после рождения четвертого ребенка, убедил ее подписать брачный контракт, в котором перевел все имущество на себя, а сам «ушел к секретарше». Перед этим единственное имущество Пелагеи — дом, которые подарила ей бабушка, муж заложил в ипотеку «под строительство коровника на много лет». В свою очередь, Олег Сирота после расставания с женой заявил, что ищет себе «нормальную бабу с тещей в Магадане», желательно сироту.

После болезненного развода и судов по делам о неуплате Сиротой алиментов на четверых детей Пелагея Стерлигова смогла восстановиться. Вопреки публичным призывам отца к строгому Домострою, к отстранению женщин от образования, к регистрации ранних браков, к отказу от государственных пенсий с целью стимулирования рождаемости, а также к пропаганде примитивного тяжелого физического труда на земле, «еретичка» Пелагея нашла в себе силы начать новую — свою жизнь. Она поступила в юридический колледж, открыла свое дело. А недавно повторно вышла замуж и родила пятого ребенка.

Алина Шувалова

Оригинал материала: “Новые Известия”