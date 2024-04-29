Мнение: Лучшее время начать бизнес, роботы-шахтёры и тайваньские методы управления

1. В Школе Капитализма я рассказываю, почему сейчас, в 2024, больше возможностей, чем в лихие девяностые. Цитирую из статьи (ссылка):



…Обратите внимание: герои всех трёх историй — люди предприимчивые, оборотистые, готовые хватать удачу за хвост. Понятно, что у условного учителя физики, который смиренно учил оболтусов законам Ньютона, а на базар заходил только в роли покупателя, в девяностые было всё плохо. Однако и у торговцев, перед которыми лихие девяностые распахнули множество окон, тоже как-то не складывалось с деньгами.



Когда я открыл свой первый бизнес — это было начало нулевых — рядом со мной работал целый пласт тех, кто энергично пытался преуспеть при Ельцине, но по разным причинам не преуспел. Возможности были у всех, и многим даже удавалось получить несколько лет высокого дохода, но в итоге почти все откатывались далеко назад: на уровень менеджеров, охранников, водителей или владельцев скромных по размеру фирм.



Миф об упущенных в прошлом возможностях обычно основан на послезнании: незадачливый предприниматель из 2002 думает, что если бы он перенёсся на машине времени в 1992, он бы смог развернуться по-настоящему, войти в список Форбс. Однако машина времени — нечестный приём. Если в ящике стола лежит книга с результатами спортивных матчей из будущего, то деньги можно делать в любую эпоху и в любой год…

2. Романтическая профессия шахтёра под угрозой (ссылка):



Ученые из Уральского государственного горного университета (УГГУ) нашли способ восстановить затопленные карьеры и шахты по добыче полезных ископаемых. Об этом сообщают «Известия».

Выяснилось, что сотрудники университета разработали план, согласно которому добычу в таких местах России будут производить с помощью безлюдных технологий, основанных на использовании беспилотников, роботизированных систем и алгоритмов искусственного интеллекта.

«В затопленном забое одни роботы будут под водой разрушать горную породу. Другие насосами собирать отбитый материал. Третьи доставлять руду по специальным шлангам на погружные платформы или напрямую — на обогатительные фабрики на поверхности», — рассказал журналистам один из авторов разработки Вадим Минин.

При этом собеседник издания уточнил, что управлять процессом люди будут дистанционно, не подвергая себя опасности. Кроме того, по его словам, многие процессы будут поручены искусственному интеллекту. При реализации проекта для каждого рудника будут проработаны индивидуальные инженерные решения, уточнил Минин.

Если можно сделать роботов для работы в затопленных шахтах, то что мешает сделать роботов для работы в обычных шахтах?

3. Китайцы с Тайваня попытались заставить американцев вкалывать по-китайски. Американцы не справились с нагрузками (ссылка):

Крупнейший в мире производитель микросхем оказался подлым абьюзером. Его попытка переезда из Тайваня в США провалилась – он издевается над инженерами, а они увольняются.

TSMC оказалась не самым лучшим работодателем. Она очень плохо относится к инженерам, строящим ее фабрику в США, из-за чего те массово бегут, а сроки сдачи объекта постоянно переносятся. TSMC – главный контрактный вендор микросхем в мире с долей рынка более 50%. Он выпускает процессоры для AMD, Apple и многих других.

Как сообщал CNews, в 2020 г. администрация экс-Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) договорилась с ней о постройке передового завода в штате Аризона. Но из-за ее методов управления строительство сильно затянулось, а сроки сдачи объекта постоянно сдвигаются.

Портал Tom’s Hardware пишет, что на TSMC обрушилось недовольство инженеров. Критика затрагивает культуру хронического переутомления, жестокий стиль управления и плохое обращение с инженерами, которые давно прижились на тайваньских заводах TSMC, но оказались совершенно неуместными на Западе. <…>

У себя на родине TSMC – это великая корпорация, вносящая гигантский вклад в экономику страны и обеспечивающая работой и зарплатой десятки тысяч человек. Жители Тайваня едва ли не боготворят ее, пишет Tom’s Hardware, и они готовы дарить ей часы своей жизни, работая по 12 часов каждый день. Столь длинный рабочий день давно стал обычным явлением в компании, равно как и жесткое обращение со стороны менеджеров, которые часто заставляют работников трудиться в нерабочее время и даже грозят увольнением в качестве наказания за относительно незначительные промахи.

Такая культура труда может выжить на Тайване, где TSMC является вершиной инженерных профессий, но когда на работу приходят американские инженеры, быстро возникают разногласия. Проблемы начались еще в 2021 г., когда первая группа американских инженеров прибыла на Тайвань с целью прохождения обучения производству чипов непосредственно на действующих заводах TSMC. Полученные знания они должны были применить на новой фабрике в Аризоне, запуск которой первоначально был назначен на 2024 г. Также заявлен и второй завод в штате – его планируют открыть в 2026 г.

Однако американские специалисты были откровенно шокированы местными условиями труда, особенно 12-часовым рабочим днем и давлением со стороны руководства. Также они были поражены бардаком в расстановке приоритетов.

Когда один из американских инженеров спросил своего тайваньского менеджера, какая из его текущих задач имеет наивысший приоритет, то услышал в ответ: «Все является приоритетом» (Everything is a priority).

Неспособность руководства грамотно расставить приоритеты в работе привела к «бешеной интенсивности» (furious intensity), требовавшейся для выполнения абсолютно любой задачи, даже самой незначительной, пишет Tom’s Hardware. Американцы осудили TSMC за плохое управление, ведущее к неэффективности всего предприятия, а также за то, что их заставляли жертвовать личным временем ради работы.

Я не поддерживаю тайваньских методов: по моему глубокому убеждению, постоянные переработки снижают, а не повышают производительность труда. Проблема в том, что новое поколение американцев разучилось работать и «по-фордовски» тоже — именно по этой причине и пришлось приглашать в страну менеджеров с Тайваня.

Полагаю, должно быть мировое разделение труда. На Тайване пусть делают микросхемы, а в США занимаются другими важными делами: проводят радужные парады, изучают историю гендера, собирают пластиковые крышечки для защиты планеты от загрязнений.