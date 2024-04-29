Въезжающим в Россию иностранцам придётся признать превосходство окрошки на кефире

Иностранцы, въезжающие в Россию, должны будут подписать соглашение о лояльности – соответствующий законопроект сейчас рассматривает Государственная дума.

Помимо прочего, им придётся признать безоговорочное превосходство окрошки на кефире.

Проект закона «Об условиях въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан, а также условиях их пребывания и проживания на территории РФ» предусматривает, что любой подпадающий под его действие иностранец обязан письменно гарантировать отсутствие намерений готовить и/или употреблять окрошку на основе любых других жидкостей помимо кефира или продукта кефиросодержащего.

– Оригинал расписки хранится в органах внутренних дел по месту первичной регистрации иностранного гражданина. В случае нарушения обязательства иностранный гражданин немедленно подвергается процедуре депортации. Все имеющиеся документы, разрешающие проживание в Российской Федерации, в таком случае аннулируются, а вместо них составляется акт о запрете в Российскую Федерацию сроком на 99 лет, – говорится в документе.

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