Новинка на рынке: 27-дюймовый монитор Innocn 27D1Q за $99

Innocn представила новый 27-дюймовый монитор 27D1Q на китайском рынке, предназначенный как для работы, так и для развлечений. Устройство оснащено IPS-дисплеем разрешением 2560×1440 пикселей и обновляется до 100 Гц. Яркость экрана составляет 300 нит, а угол обзора – 178 градусов. Монитор поддерживает 100% sRGB и 92% цветовой гаммы DCI-P3, а также имеет контрастность 1300:1 и HDR 10.

Встроенный интерфейс Type-C поддерживает до 65 Вт мощности, что позволяет удобно подключать устройства одним кабелем. Дополнительные порты включают HDMI 2.0, DP 1.4 и аудиоразъем 3,5 мм.

Монитор обладает регулируемой подставкой, позволяющей поднимать экран на 120 мм и поворачивать его вертикально. Также он совместим с настенным креплением размером 100×100 мм.

Цена нового монитора Innocn 27D1Q составляет 699 юаней, что эквивалентно $98 или примерно 9 тыс. рублей по текущему курсу на 28 апреля 2024 года.