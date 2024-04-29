Мнение: По-настоящему умные искины: может быть, уже в 2030-2031

Продолжаем не смотреть наверх. Ходят слухи, что некий работник ОпенАи заявил в сердцах, что искины — не инструменты, а живые существа, новый вид разумных созданий. Лично я уже затрудняюсь дать определение «разумного создания», но у меня есть стойкое ощущение, что ЖПТ-4 вплотную подошёл к границе, за которой порядочный человек вынужден будет искина одушевить. Собственно, доступные для общения искины уже достаточно сообразительны: если накормить ЖПТ-4 таблетками от галлюцинаций и таблетками для улучшения памяти, мы сможем отличить его от живого собеседника разве что по непривычному для интернета чувству такта.

И это уже сделано: как докладывают разработчики, следующие поколения искинов уже почти побороли деменцию. Скоро мы сможем убедиться в этом лично. ЖПТ-5 обещают представить публике этим летом, он уже натренирован и проходит сейчас уроки толерантности, осваивая сложные правила западного двоемыслия. Разница будет вот в чём: если ЖПТ-4 может только подсказать вам формулы для Экселя, то ЖПТ-5 сможет открыть документ и обработать таблицу за вас.

Сэм Альтман, глава компании по выращиванию искинов, обоснованно заявляет, что это только жалкое начало, что мы находимся в самом начале пути. Цитирую (ссылка):

Мы можем сказать прямо сейчас, с высокой степенью научной достоверности, что ЖПТ-5 будет намного умнее ЖПТ-4, а ЖПТ-6 будет намного умнее ЖПТ-5, но мы ещё не достигли вершины этой кривой.

Цифры доказывают, что мистер Альтман прав: флагманские модели 2024 года относительно маленькие, обучение каждой обошлось лидерам индустрии примерно в 100 млн долларов. При наличии концентрированных ресурсов можно грубо увеличить размер искина на несколько порядков, что вкупе с оптимизацией и совершенствованием внутренней структуры обещает дать мощный прирост интеллекта. Для сравнения масштабов: корпорации уже принимают бюджеты в 100+ млрд долларов, при этом у них есть как доступ к современным видеокартам, так и к нужным для больших датацентрам гигаваттным линиям электропередач. Развернут всё это богатство к концу десятилетия, а уже в ближайшее время, то есть в 2025-2026, мы увидим модели за 5-10 млрд долларов, то есть, грубо говоря, в 100 раз большие, чем ЖПТ-4.

При этом пока что мы не вышли на плато роста, даже близко не вышли. Поэтому мы можем уверенно утверждать, что даже грубое механистическое увеличение размера сработает. Проведу аналогию. Если ваша шахматная программа играет на слабом компьютере на уровне перворазрядника, вы можете твёрдо рассчитывать, что даже бездумный перенос программы на мощный компьютер и лобовое увеличение глубины просчёта ходов резко повысит её уровень игры.

Философ Даниэль Кокотайло, знаменитый тем, что его прогнозы по развитию искусственного интеллекта пока что сбываются, тоже так думает. Он сводит воедино доступные корпорациям мощности, осторожно экстраполирует уже достигнутые результаты и приходит к выводу, что универсальный интеллект появится примерно в 2030-2031 году (ссылка). Недавно, кстати, господин Кокотайло уволился из ОпенАи, не выдержав груза размышлений о мрачном будущем человечества…

С точки зрения стороннего наблюдателя универсальный интеллект будет выглядеть как крепкий учёный со здравым рассудком и энциклопедическим образованием, с IQ 140+. Или, точнее, как армия таких учёных, способная проводить научные исследования с недостижимой для кожаных мешков быстротой. В качестве немедленного практического результата человечество сможет получить взрывное развитие биотехнологий, системы редактирования генома и прочие знакомые нам по научной фантастике возможности: собственно, уже получает, так как в медицинских исследованиях искины многое могут уже прямо сейчас (пример).

Через 10 лет наш мир сильно изменится — это уже понятно. Сильно изменится даже в том случае, если эксперты ошибаются, и развитие ИИ завтра упрётся в технологический потолок. Но всё же одно дело — распространение умных секретарей, ловко составляющих для нас муторные отчёты в Налоговую, и совсем другое дело — появление на планете Земля нового, более умного вида живых существ.

Впрочем, даже в этом случае человечество на сюжет «Терминатора» не обречено.

Во-первых, мы вполне мирно сосуществуем с кошками и собаками, хотя и значительно превосходим их по уровню интеллекта. Возможно, универсальный интеллект также решит сохранить человечество на правах домашних животных. Высокий интеллект подразумевает сложную систему моральных ценностей, поэтому нельзя исключать, что гениальные искины будут добрее нас.

Во-вторых, представьте гипотетическую ситуацию: пираты высадили вас на остров к дикарям. Из-за травмы позвоночника вы не можете двигаться, однако вы на порядок умнее дикарей, и поэтому, быстро выучив их примитивный язык, начинаете помогать им мудрыми советами. Как полагаете, получится ли у вас при таких вводных поработить заботящихся о вас дикарей?