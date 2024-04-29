 

В Москве прошло учредительное собрание Всероссийского движения по спасению подкаблучников

29.04.2024, 11:33, Разное
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В столичном доме культуры «Гайдаровец» завершил работу первый съезд Всероссийского движения по спасению подкаблучников – новой общественной организации, которая планирует «освободить миллионы российских мужчин из бабьего рабства».

Как подчеркнул один из лидеров общественников Владимир Плахов, активисты будут работать индивидуально с каждым попавшим «под туфлю» россиянином исключительно в рамках действующего законодательства.

– Данные социологов свидетельствуют, что как минимум 30 миллионов наших соотечественников находятся под каблуком и ждут своего освобождения. Мы вернём мужикам волю, а бабьё поставим на место, – отметил Плахов.

В ближайшее время борцы за «мужские права и свободы» планируют открыть всероссийскую горячую линию и открыть отделения в каждом регионе страны. Новое движение уже поддержало руководство ЛДПР и РПЦ.

– Коллективный Запад навязал русским людям противоестественный образ так называемой независимой женщины во главе семьи. Отрадно, что нашлись люди, которые готовы помочь мужчинам вернуть их социальную роль, – комментирует инициативу священник Святослав Шевченко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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