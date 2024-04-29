 

Рупор кремлевской пропаганды: Россия подарила Вьетнаму памятник Ленину

29.04.2024, 11:17, Разное
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Во Вьетнаме незадолго до дня рождения Ленина открыли памятник Ильичу. На церемонии присутствовал посол России во Вьетнаме и делегация Ульяновской области. Памятник был изготовлен в Ульяновской области и подарен вьетнамцам в знак дружбы.

"И В. И. Ленин, и товарищ Хо Ши Мин были убежденными сторонниками национальной независимости, борцами за освобождение народов от империалистического и колониального гнета. Их стремление к равенству и социальной справедливости кардинально изменило ход истории, продолжает и сегодня вдохновлять миллионы людей по всему миру" (с) посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко

Подаренный памятник в высоту более 3,6 метра и весит 4,5 тонны. Установлен на местном бульваре имени Ленина.

Источник: Colonel Cassad


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