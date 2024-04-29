 

Новый iPad Pro 2024: Все, что нужно знать

29.04.2024, 10:55, Разное
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Информация о следующем iPad Pro 2024 года указывает на возможное использование чипа M4, пропуская M3. Это сообщается в издании 9to5Mac, ссылаясь на Марка Гурмана, известного инсайдера и корреспондента Bloomberg.

Согласно данным Гурмана, реклама нового iPad Pro будет акцентировать внимание на функциях планшета, связанных с искусственным интеллектом. В частности, это будет обеспечено новым Neural Engine в чипе M4, что гарантирует высокую производительность.

“Включение M4 безусловно является ключевым изменением и будет сопровождаться другими ожидаемыми новыми опциями, такими как OLED-дисплей и измененное расположение фронтальной камеры”, – отмечает 9to5Mac.

Пока неясно, какие именно функции искусственного интеллекта будут доступны, поскольку большая часть программного обеспечения с AI запустится вместе с iOS 18 на WWDC, которая пройдет в июне.

Кроме того, ожидается презентация новых моделей 11-дюймового и 13-дюймового iPad Pro, а также новой линейки iPad Air с более крупным экраном. Презентация новинок Apple начнется 7 мая в 17:00 по Москве.

Согласно информации Гурмана, обновление других серий iPad произойдет осенью 2024 года. К тому же в это же время ожидается представление новых компьютеров Mac с чипом M4.


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