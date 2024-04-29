 

За последние годы заметен рост киберпреступлений среди молодежи в России

29.04.2024, 10:05, Разное
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В Российской Федерации, согласно данным Telegram-канала “Вестник киберполиции России”, число киберпреступлений, совершаемых несовершеннолетними, увеличилось в 2020 году около в 74 раза. Газета “Известия” отмечает, что если в 2020 году было зарегистрировано всего 54 случая подобных преступлений, то спустя три года их количество выросло до около 4 тыс.

Быстрое развитие компьютерных технологий сыграло ключевую роль в увеличении числа киберпреступлений среди подростков. Кроме того, киберпреступники обещают несовершеннолетним легкий и быстрый заработок, что активно привлекает их в свою деятельность, часто связанную с криминальным обналичиванием похищенных средств.

Эксперты, опрошенные “Известиями”, подчеркивают, что проблема вовлечения детей в незаконные действия становится все более актуальной. Молодежь может стать как жертвами кибермошенничества, так и членами виртуальных преступных сообществ, где они выполняют операции, не требующие высокой квалификации.

Некоторые школьники выражают желание стать хакерами и активно ищут контакты с взрослыми киберпреступниками.

Важно помнить, что несовершеннолетние несут уголовную ответственность за совершенные ими преступления в сфере информационных технологий.


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