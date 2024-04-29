 

Как оценить защищенность смартфона от воды: классификатор IP

29.04.2024, 10:05, Разное
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Александр Руснак, ведущий менеджер продукта RuStore, подчеркнул, что пользователи могут оценить степень защиты своего смартфона от внешних воздействий с помощью классификатора Ingress Protection (IP). Этот классификатор состоит из двух цифр: первая указывает на уровень защиты от пыли, а вторая – на защиту от воды. Например, цифра 6 означает максимальную защиту от пыли, а 7 – защиту от кратковременного погружения на глубину до 1 метра.

Руснак подчеркнул, что производители обязаны указывать степень защиты своих устройств по классификации IP в описаниях.

Также было известно, что в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Магадана произошел и быстро был устранен пожар, вызванный самовоспламенением смартфона. В результате инцидента никто не пострадал, и имущество центра не получило серьезных повреждений, только линолеум на полу в месте падения смартфона получил незначительные повреждения.


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