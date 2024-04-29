 

Мнение: Тимур и не его команда

29.04.2024, 8:38, Разное
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После начала военной спецоперации Министерство обороны стало получателем самого большого количества денег из бюджета, как заказчик оборонной продукции и обеспечивающая нужды фронта организация. И поэтому главное направление удара уголовного дела против Тимура Иванова, по всей видимости, – не сам заммистра обороны, а денежные потоки, которые он контролировал.

И возникает резонный вопрос: кто придет на смену Тимуру Иванову? Кто займет его должность? И кто будет контролировать триллионные денежные потоки? Подозреваю, что это будет не человек из окружения Шойгу, возможно, эту должность займет генерал из ФСБ.

Полный текст версии Валерия Ширяева, объясняющего подоплеку ареста одного из самых приближенных к министру Шойгу заместителей, управлявшего гигантским бюджетом и выполнявшего сложные, в том числе и деликатные, задачи, читать здесь.

Как обычно, выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube.

Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мою страницу в Telegram-канал. Подписывайтесь!

Источник: Ирек Муртазин


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