В Минске задержан учитель, который провёл факультатив по математике вместо просмотра трансляции Всебелорусского народного собрания

Минские силовики задержали 54-летнего преподавателя математики Евгения Литвянова. Как утверждают правоохранители, радикал грубо воспрепятствовал предписанию руководства школы и намеренно саботировал идеологическо-воспитательную работу с молодёжью.

После уроков школьники должны были посетить актовый зал для просмотра прямой трансляции Всебелорусского народного собрания, однако в начале мероприятия одна из завучей заметила, что в зале не хватает учащихся. Оказалось, что на перемене Литвянов подговорил несколько учеников не посещать актовый зал после уроков, а заняться «более важными и полезными делами в кабинете математики».

После попытки администрации школы убедить педагога в необходимости прекратить несанкционированный урок математики и отправить ребят смотреть послание президента, учитель заявил, что он намерен хочет помочь детям улучшить результаты на экзаменах, и запер кабинет на ключ до завершения факультатива.

Выяснилось, что саботаж идеологическо-воспитательных мероприятий со стороны преподавателя не редкость. Так, один из школьников пожаловался, что Литвянов поставил ему «двойку» из-за отсутствия на уроке математики по причине участия в патриотическом шествии. Также каждый раз, когда педагога назначали членом избирательной комиссии, у него неожиданно ухудшалось самочувствие, он брал больничный лист и не участвовал в подсчёте голосов.

Благодаря установке прослушки в кабинете математики, перед очередным факультативом удалось раскрыть настоящий подпольный центр экстремистской деятельности. Выяснилось, что в ходе занятий мужчина критиковал белорусскую систему образования и хвалил польские университеты.

– Я бы вам рекомендовал поступать в Ягеллонский университет, ну или Варшавский. Это всё-таки европейский диплом, качественное образование и свободная страна, — рассказывал Литвянов одному из учеников. — Экзамены и учебная программа — всё упрощается и упрощается с каждым годом. Так что если ты, Кирилл, в следующий раз опять придёшь на факультатив без выполненного домашнего задания, ничего лучше, чем автотракторный факультет минского политеха и работа на МТЗ за тысячу [белорусских] рублей тебе не светит, — рассказывал Литвянов одному из учеников.

В ходе обыска в рюкзаках учащихся были найдены карты поляка и электронные сигареты, а в их телефонах— подписки на деструктивные Telegram-каналы. Также оказалось, что в ходе занятия Литвянов дал ученикам задание записать математические выражения в так называемой «обратной польской записи» – вероятно, это секретный шифр польской разведки. В связи с этим мужчине теперь вменяется шпионаж в пользу Польши и грозит до 25 лет лишения свободы.

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