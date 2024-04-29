Не проклятие Тутанхамона погубило археологов, а радиация

В исследовании, опубликованном в Journal of Scientific Exploration, раскрывается причина легендарного «проклятия фараонов», которое на протяжении веков внушало ужас исследователям и расхитителям гробниц.

Исследование показало, что древние египетские гробницы были намеренно засеяны смертоносным ураном, который содержится не только в известняке. Высокорадиоактивный уран-235, используемый сегодня для обогащения изотопов урана, испускал смертельную радиацию, которая могла вызвать рак у тех, кто подвергся ее воздействию.

Исследование связывает это излучение с древними надписями, в которых упоминается «болезнь, которую не может диагностировать ни один врач». Теперь ученые считают, что это была радиационная болезнь.

Проклятие Тутанхамона, как известно, унесло жизни около 20 человек, связанных с открытием гробницы. Хотя некоторые смерти были случайными, такие как укус инфицированного комара, вызвавший смерть лорда Карнарвона, другие, включая смерть самого Говарда Картера от лимфомы Ходжкина, похоже, были вызваны радиационным воздействием.

Радиоактивность была обнаружена не только в гробнице Тутанхамона, но и в других местах древнего египетского некрополя. Исследование предполагает, что эти гробницы, известные как «Дома Вечности», были намеренно построены из пород с повышенным содержанием урана, чтобы защитить их от расхитителей гробниц.

Древние египтяне называли эти гробницы «уединенной, очищенной, изолированной землей» и предупреждали, что они охраняются злыми духами. Исследование предполагает, что эти «злые духи» были метафорой для смертельной радиации.

Исследование показало, что проклятие фараонов по-прежнему смертельно опасно. Неизвестно, сколько древних объектов все еще содержат уран, но можно с уверенностью предположить, что неосторожные, которые осмелятся вторгнуться в Дом Вечности фараона, могут столкнуться с серьезными последствиями для своего здоровья.