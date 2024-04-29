Мнение: Ценностей 90-х больше нет

Все крепче у меня подозрения, что поднявшийся и несмолкающий ажиотаж вокруг «разоблачений ФБК относительно 90-х» – это не про короткую память, не про «изучение прошлого» и не про внезапный «запрос на мораль». Скорее, мы тут имеем дело с целым ценностным сдвигом у значительной части прогрессивной общественности.

Вспоминаю тут стихотворный казус 30-х годов прошлого века. Был тогда у большевиков ныне совсем забытый, а тогда очень боевой и идейный поэт, называвший себя Джек Алтаузен. Собственно, в историю он вошел коротеньким, но шокирующе наглым восьмистишием, в котором призывал… снести и выбросить с Красной площади памятник Минину и Пожарскому. Типа – нахрена нам эти лавочники? И финальный аккорд никого не оставлял равнодушным:

«… Подумаешь – они спасли Россию!

А может, лучше было не спасать?»

Вот это и есть ценностный сдвиг. Стишок полезен уже тем, что высвечивает не сразу осознаваемый смысл памятника: он стоит ведь там не потому, что имеет какую-то невероятную художественную ценность (памятник как памятник), а именно и только в силу того, что мы, жители России, считаем свою страну некой важной (для нас) ценностью, которую эти два мужика в свое время как бы спасли. Если же по каким-то причинам (например, потому что мы больше полюбили Всемирно-Земшарную Республику Советов) на самую Россию нам стало наплевать – тогда, по логике, и два мужика на пьедестале возле Кремля нам тоже низачем не нужны. Исчезла сама ценность, которая незримо подкрепляла чувство необходимости этого памятника.

Я долго думал, что и сами большевики содрогнулись от такого кощунства и, поди, грохнули Джека Моисеевича, как кучу других поэтов и писателей, где-нибудь в 1937 году по приговору трибунала как «врага народа». Но нет! Ошибся. Военный журналист погиб в 1942 году, участвуя в неудавшемся наступлении Красной армии… на Харьков. Примерно в тех местах, где и сейчас идут бои.

При чем тут фильм Певчих? А при том, что Маша, как и в свое время Алтаузен, додумалась атаковать такие же «памятники», оказавшиеся без прикрытия более высокими ценностями. Например, как реагировала та же интеллигентская торсида, когда кто-то из, допустим, газеты «Завтра» или на коммунистическом митинге пытался обвинять Ельцина? Довольно быстро звучал ответ с разных сторон «Но зато он против коммунистов и совка!» или «Но он не допустил коммунистического реванша!» Апелляция к ценности высшего порядка, признаваемой большинством. И это работало. Сейчас, как мы видим – это уж не ценность; самый распространенный ответ у тех же людей – холодное равнодушие, а то и возражение «Подумаешь, коммунисты. А что в них плохого?»

Или – Чубайс, фигура, ненавидимая с самого начала и очень многими. Претензий к нему всегда была масса, но их все парировали обращением опять к Ценности: «Но все же приватизацию-то он провел! Приватизация была нужна, частник лучше, чем госсобственность!» И эта ценность – уже не ценность, в той же аудитории мысль «но зато провел приватизацию» не является ни в какой степени бесспорной, и реакция в массах – почти по Алтаузену: «а может, и не надо было никакой приватизации?!»

Все эти «сомнительные» исторические личности – Ельцин и Чубайс, Березовский и Ходорковский, Патаркацишвили и Иванишвили – оказались под ударами насмешливой Маши Моисеевны Алтаузен «голенькими» на Лобном виртуальном месте посреди Красной площади, как и былые богатыри Минин с Пожарским. Никакие ценности толпы их больше не прикрывают, их «32 мая» никому не нужно. Бароны Мюнхаузены! Толпа свистит и требует казни.

Алтаузен прямо как эпиграф для Певчих написал, ни слова менять не нужно:

Случайно им мы не свернули шею.

Им это было бы подстать.

Подумаешь, они спасли Расею.

А может, лучше было б не спасать?»

Почему без коммунистов? – спрашивают сами себя горячие участники нынешних баталий в интернете. – Давайте с коммунистами! Вон как мы с ними хорошо жили.

Какая приватизация? Не нужна нам никакая приватизация! Нам и с национализацией совсем неплохо! – говорят они же еще более уверенно.

Как любил говорить мой отец в таких случаях: «Под кожей нету – к коже не пришьешь». Побеждает, правда, не совсем в точности коммунизм – скорее, конечно, национал-социализм. Но это без разницы.