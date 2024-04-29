Мнение «аналитика»: О чисто китайской автоподставе… Россияне — в полном ауте?

Прошло то время, когда китайский автопром был символом дешёвого и некачественного. Теперь даже чопорные британцы с завистью следят за его успехами. «В Пекине после четырёхлетнего перерыва открылся автосалон, на котором #Китай показал, насколько он опережает немецких, японских и американских автопроизводителей. Китайские автозаводы представили электрокары, которые разгоняются за 2 секунды до 100 км/ч, показали чудо-батареи, которые заряжаются на километр в секунду, и даже пообещали предзаказы на летающие автомобили уже следующей зимой. А традиционные лидеры мирового рынка — немцы, японцы и американцы оказались задвинутыми в угол», — пишет теперь Би-Би-Си.

«Китайские автопроизводители — самые конкурентоспособные в мире, — цитирует агентство Илона Маска, который делится своими впечатлениями. — Честно говоря, я думаю, что если не будет торговых барьеров, то китайцы просто сотрут с лица земли почти всех своих мировых конкурентов».

Млон Маск почувствовал это на собственной шкуре. В конце прошлого года Tesla впервые уступила корону мирового лидера на рынке электромобилей. Китайская BYD продала больше машин. Под давлением китайцев Tesla теряет доходы, поскольку те продают похожие машины, но дешевле. Государственный автозавод Dongfeng, например, предлагает в Китае седан eπ 007, внешне похожий на Tesla Model 3, почти на 10 тыс. долларов дешевле. А Volvo, принадлежащая китайской Geely, позиционирует свой EX30 как альтернативу Tesla Model Y, но просит за него на 8 тыс. долларов меньше.

Впрочем, теперь китайцы «превосходят западных конкурентов и числом моделей, и скоростью внедрения разработок в производство», подчёркивают британские автоэксперты. Китайские машины напичканы опциями — от аватаров и интеграции с соцсетями до караоке и автономного вождения. И вот результат: мировые гранды теряют рынок КНР. В прошлом году доля продаж машин иностранных марок там впервые упала ниже 50%. Причём сокращается она стремительно — теперь 48%, а ещё два года назад была 57%.

Однако пересаживаясь на электричество и вводя инновации, Китай не забывает и о старом добром ДВС. Машины с ним он продаёт в бедные страны мира (со скидкой) и в Россию (втридорога). Ибо РФ лишилась машин западных производителей, которые в 2022 году покинули рынок, некогда считавшийся и прибыльным, и перспективным. Но репутация оказалась дороже.

Это привело к неожиданному появлению новых возможностей сбыта старых китайских моделей. #Россия оказалась почти без вариантов, попав под #санкции. Серый импорт через новых «автолидеров», таких как Узбекистан и Киргизия, не смог компенсировать провал западных поставок, чем немедленно воспользовался Пекин. Продажи китайских машин в Россию взлетели за прошлый год более чем на 500% и превысили 800 тыс. штук, согласно китайской статистике. В отличие от западных автоконцернов, китайцы не собираются локализовывать производство и получают максимальную выгоду от прямых продаж в отсутствие конкуренции. Причём это касается не только автопрома.

Развернувшись от Запада на Восток, #Россия попала в зависимость от второй крупнейшей экономики мира. Но #Китай нигде не стремится делиться технологиями, вкладывать #инвестиции в производство или покупать нефть и газ по реальной рыночной цене. В итоге страна не только отстаёт технологически и инфраструктурно (зарядки, сервис, запчасти и пр.), но и теряет будущее. Она основном зарабатывает на продаже сырья за рубеж, где главный покупатель — Китай и немного Индия. При этом электрификация автопрома подрывает спрос на #нефть.

Уже через 10 лет каждая вторая продаваемая в мире машина будет электрической, прогнозирует IEA. Это сократит спрос на «чёрное золото» примерно на 10 млн баррелей в сутки. Примерно столько сейчас потребляет весь американский #транспорт. И РФ как более уязвимый игрок мирового нефтерынка — кто-то сомневается, что санкции Запада сохранятся десятилетия? — будет вынуждена не мытьём, так катанием принять на себя основные последствия глобального сокращения спроса. Это способно уменьшить экспортные доходы так, что даже старые китайские автомобили могут стать роскошью.

И показатели автопарка снизятся до времён Советского Союза.

Впрочем, #СССР 2.0 и хотело ведь большинство россиян?

Так чего же теперь плакаться?

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