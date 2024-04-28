Не только черный. Какие цвета актуальны для летней обуви в новом сезоне

Черные босоножки универсальны, так как подходят под любой наряд. Однако это далеко не единственный вариант обуви, который можно выбрать летом. В теплый сезон многие женщины любят носить светлые или яркие сандалии. Мы расскажем, какие цвета будут актуальны для летней обуви в новом сезоне.

Белый

Белый относится к нейтральным и универсальным цветам, как и черный. Но летом многим из нас приятнее носить светлую обувь. Она сочетается с одеждой любых оттенков. Но особенно гармонично белые босоножки смотрятся со светлыми вещами, которые мы любим носить в жару.

Для посещения пляжа вы можете выбрать белые сандалии на плоской подошве. Они удобны и подчеркивают загорелую кожу.

Красный

Красные босоножки сделают ваш летний образ красочным. Они придадут вашему стилю больше выразительности. Вы можете попробовать модели с плетением или тонкими ремешками на плоской подошве или очень низком каблуке. Их можно носить с хлопчатобумажными легкими юбками и джинсами.

Голубой

Летом стоит обратить внимание на голубые босоножки. Этот цвет вдохновлен оттенками неба в солнечную погоду.

Вы можете выбрать классические сандалии с ремешками или удобные мюли. Одним из модных трендов станут босоножки из голубой джинсовой ткани, которые гармонично сочетаются с вещами из денима.

Зеленый и оливковый

Летом будут популярны босоножки насыщенного зеленого цвета. Это классика теплого сезона, напоминающая об оттенках травы и растений. Вы можете сочетать такую обувь с зеленым или белым платьем.

Если вам нравятся более нейтральные тона, то обратите внимание на самые темные оттенки оливкового зеленого. Обувь такого цвета сочетается практически с любой одеждой.

Бордовый

Бордовый цвет обуви станет фаворитом лета 2024 года. Он отличается большей универсальностью, чем ярко-красный. Вы можете носить босоножки цвета бордо с кремовыми и белыми вещами.

Серебристый

Обувь блестящего серебристого цвета подойдет для особых случаев и вечерних летних мероприятий. Она выглядит нарядно и привнесет в ваш стиль нотки гламура.