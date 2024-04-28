Чиновники будут ежегодно отчитываться о поставленных и полученных лайках

Госдума приняла поправки в Федеральный закон «О противодействии коррупции», расширяющие требования к ежегодным декларациям государственных служащих и депутатов. Теперь слуги народа обязаны отчитываться не только о доходах и расходах, но и поставленных и полученных лайках (отметках взаимодействия в социальных сетях).

В целях противодействия коррупции государственные служащие больше не смогут принимать лайки от граждан и юридических лиц. Кроме того, и сами чиновники не смогут проставлять лайки на постах родственников и свойственников.

В прокуратуре считают, что такие меры позволят лучше проконтролировать «соблюдение правил цифровой гигиены в государственных органах».

«В условиях информационной войны со всем блоком НАТО нельзя допустить, чтобы хоть один лайк уходил на ресурсы, не приближающие нас к нравственной победе», – рассказал представитель ведомства.

Проставление лайков на сайтах, принадлежащих иностранным кампаниям, если это деяние было совершено не в крупном размере, повлечёт для должностных лиц дисциплинарное взыскание и исправительные работы в виде проставления лайков на постах более патриотичных коллег.

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