 

Apple организует эксклюзивное мероприятие в Лондоне

28.04.2024, 15:40, Разное
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На фоне предстоящего события Let Loose, где Apple раскроет новые iPad Air и iPad Pro, компания решила устроить дополнительное мероприятие в Лондоне, пригласив на него журналистов. Информацию об этом раскрыл источник 9to5Mac, ссылаясь на данные Independent.

Мероприятие запланировано в флагманском магазине Apple в Бэттерси. Журналистов из разных стран Европы и Австралии пригласят для участия. Оно будет закрытым, доступ открыт только по приглашениям.

Аналитики из 9to5Mac считают, что Apple выбрала Лондон вместо традиционных мест проведения событий в США, чтобы представить не только новые планшеты и аксессуары для них, но и, возможно, обновленный Vision Pro. По их данным, после США именно Великобритания станет первым рынком для MR-гарнитуры Apple.

В случае, если предположения 9to5Mac окажутся верными, журналисты получат возможность первыми оценить новые iPad Pro с OLED-экраном, iPad Air с 12,9-дюймовым дисплеем и стилус Apple Pencil 3.


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