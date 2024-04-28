Apple организует эксклюзивное мероприятие в Лондоне

На фоне предстоящего события Let Loose, где Apple раскроет новые iPad Air и iPad Pro, компания решила устроить дополнительное мероприятие в Лондоне, пригласив на него журналистов. Информацию об этом раскрыл источник 9to5Mac, ссылаясь на данные Independent.

Мероприятие запланировано в флагманском магазине Apple в Бэттерси. Журналистов из разных стран Европы и Австралии пригласят для участия. Оно будет закрытым, доступ открыт только по приглашениям.

Аналитики из 9to5Mac считают, что Apple выбрала Лондон вместо традиционных мест проведения событий в США, чтобы представить не только новые планшеты и аксессуары для них, но и, возможно, обновленный Vision Pro. По их данным, после США именно Великобритания станет первым рынком для MR-гарнитуры Apple.

В случае, если предположения 9to5Mac окажутся верными, журналисты получат возможность первыми оценить новые iPad Pro с OLED-экраном, iPad Air с 12,9-дюймовым дисплеем и стилус Apple Pencil 3.