 

В Магадане произошел пожар в реабилитационном центре из-за смартфона

28.04.2024, 15:40, Разное
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В Магадане в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних произошел пожар, вызванный самовоспламенившимся смартфоном. Инцидент был оперативно устранен сотрудниками МЧС.

По информации агентства MagadanMedia, один из воспитанников центра обнаружил, что его телефон начал дымиться и искриться. Сработавшая пожарная сигнализация позволила быстро принять меры. Пожарные успешно потушили возгорание при помощи огнетушителя.

Никто не пострадал. Имущество центра также не пострадало серьезно, лишь линолеум в месте падения смартфона получил повреждения.

Информация о марке и модели смартфона не была предоставлена. Однако следствие МЧС РФ установило, что устройство уже проявляло признаки неисправности перед инцидентом. Согласно предположениям MagadanMedia, это могло стать причиной возгорания.


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