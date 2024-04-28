Маск: все пользователи X, у которых больше 1000 подписчиков, будут автоматически подписаны на платный тариф

Предприниматель Илон Маск объявил о новом плане монетизации социальной сети X – вскоре все пользователи, у которых есть больше 1000 подписчиков в течение минимум 3 месяцев, будут автоматически считаться подписчиками платного тарифа X Blue.

В отличие от остальных пользователей, «автоматическим подписчикам» предстоит платить за услугу постфактум. Счета начнут поступать им с конца июля, а в случае, если оплата не будет совершена в течение 60 дней, аккаунты подвергнутся многоступенчатым ограничениям.

– Те, кто не платят за оказанную услугу, сначала столкнутся с теневой блокировкой – мы исключим их из рекомендаций и поиска. Ещё через 15 дней мы отключим им личные сообщения и ответы, а те, кто всё равно не заплатят, в конечном итоге лишатся своих аккаунтов. Я думаю, что это будет справедливо с точки зрения выравнивания бюджета социальной сети, – пояснил Маск.

По словам бизнесмена, у него есть ещё много идей о том, как сделать X по-настоящему прибыльным, и на этом пути он намерен «смело экспериментировать, подразумевая безусловную свободу слова как наивысшую и главную цель».

—