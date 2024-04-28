 

Новый функционал Samsung Galaxy Watch 7: мониторинг уровня сахара в крови

28.04.2024, 14:47, Разное
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Новые «умные» часы Samsung Galaxy Watch 7 могут обзавестись функцией, позволяющей отслеживать уровень сахара в крови без инвазивных методов. Об этом пишет GSMArena, ссылаясь на заявление главы отдела цифрового здравоохранения в Samsung Electronics, Хона Пака.

Встреча Хона Пака с членами консультативного совета Samsung Health в медицинском центре компании в Сеуле стала площадкой для обсуждения прогресса в разработке системы мониторинга уровня сахара в крови и ее возможной интеграции в интеллектуальные носимые устройства. Исходя из этой встречи, в GSMArena предполагают, что данная функция, скорее всего, появится в Galaxy Watch 7, ожидаемых к выпуску в 2024 году. Однако конкретные детали об устройстве Хон Пак не раскрыл.

Также на встрече обсуждались и другие темы, включая прогресс в области искусственного интеллекта, а также методы мониторинга здоровья, включая алгоритмы обнаружения сердечной аритмии и гипертонии для смарт-часов.

Предполагается, что серия Galaxy Watch 7 будет представлена 10 июля на мероприятии Galaxy Unpacked вместе с Galaxy Ring, Galaxy Fold 6 и Flip 6. Ожидается, что эти часы будут оснащены новым чипсетом Exynos W940, который, по утверждениям, будет на 50% более эффективен, чем предыдущая модель. Также новой модели приписывается увеличение объема накопителя данных до 32 ГБ.


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